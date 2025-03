„Suntem blestemați”. Nicolae Stanciu, anunț înainte de debutul în preliminariile Campionatului Mondial

Căpitanul echipei naţionale a României, Nicolae Stanciu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este esenţială o victorie cu Bosnia, în meciul de debut din campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026. Stanciu speră ca ”Generaţia de Suflet” să reuşească o calificare la CM.

”Este esenţial să începem cu o victorie, primul meci este cel mai dificil, ideal este să câştigăm, vom face totul pentru acest lucru. În campania de calificare pentru CM doar locul 1 te duce acolo, locul 2 mai are meciuri de baraj, respectăm pe toată lumea, Bosnia, San Marino, acest grup nu tratează un adversar cu superficialitate, indiferent de numele pe care îl poartă. Austria are puţin avantaj, dar pe teren nu intră cotele de piaţă ale jucătorilor, deci toţi pornim cu şanse egale. Şi cum am zis, odată şi odată va trebui ca o generaţie să spargă acest blestem, pentru că sunt foarte mulţi ani de când România nu a mai fost la Mondial şi sperăm să fim noi această generaţie”, a declarat Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu a fost întrebat despre discuţiile între conducerea federaţiei şi jucător despre potenţiala împărţire a primelor de calificare, însă la această întrebare a răspuns selecţionerul Mircea Lucescu.

”Dar nici nu se discutea despre lucrul ăsta. Este o problemă între jucători şi federaţii de fotbal. Părerea mea că nu e momentul, că avem un meci extrem de dificil, extrem de greu, ne concentrăm pe el şi atâta tot. Păi ei ştiu foarte bine ce au de câştigat în urma acestui, în urma unei calificări. În primul rând, eu cred că imaginea lor, popularitatea lor, istoria lor. Nu mai întrebaţi de bani. Eu nu ştiu dacă s-a finalizat ceva, eu nu particip la aşa ceva, absolut deloc. Ducem această pregătire spre un alt canal, spre o altă direcţie. Aia trebuie să fie urmarea unei participări extraordinare a lor în joc. Nu premierele vor fi importante. Ceea ce câştigă ei pe planul lor personal şi asta este extraordinar, ca imagine, ca istorie, ca tot. Eu am 80 de ani şi tot timpul îmi revine în minte acea calificare la Cambiatul Mondial din 70 şi ce a însemnat pentru noi şi pentru toţi. Şi trăieşti cu aceste momente. Sunt emoţii care, din timp în timp, vă revin la suprafaţă şi foarte puternici. Ei la asta trebuie să gândească în primul rând”, a fost răspunsul selecţionerului Mircea Lucescu.

Naţionala României joacă, vineri, de la ora 21.45, în compania Bosniei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

