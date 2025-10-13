"E ireal!" Jucătorilor lui Lucescu nu le vine să creadă că au bătut Austria se

Alexandru Chipciu, fundaşul stânga al echipei naţionale, crede că victoria cu Austria, scor 1-0, a arătat că tricolorii pot realiza ceea ce îşi doresc – o calificare la Cupa Mondială.

„E de vis! Nu stiu dacă am mai trăit în cariera mea, la echipa naţională, aşa ceva! Dar pe stadionul ăsta, cu oamenii ăţtia în tribună, să dai un gol la ultima fază în faţa unei echipe mari. Sunt nişte momente ireale!

Am făcut un joc bun, dar victoria asta e importantă chiar dacă vom termina pe locul doi în grupă sau vom merge la baraj din Liga Naţiunilor, pentru că ne arată că se pooate”, a declarat Chipciu.

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM.

