Ce a spus Alexandru Mitriță, după ce a înscris în disputa cu Lituania: ”Domnul Lucescu a avut încredere în mine”

Jucătorul Alexandru Mitriţă a afirmat, la finalul partidei România - Lituania, scor 3-1, în Liga Naţiunilor la fotbal, că este în primul rând bucuros pentru victorie şi abia apoi pentru golul său.

"Domnul Lucescu a avut încredere în mine, chiar dacă în ultima vreme s-a vorbit urât la adresa mea. Pentru mine este o onoare să joc la echipa naţională. Sunt emoţii foarte mari, cât eşti pe bancă ai mai multe emoţii, pe teren eşti focusat pe ceea ce se întâmplă. Important este că am câştigat şi că am acumulat şase puncte. Trebuie să ne focusăm la fiecare antrenament pentru că am văzut că astăzi puteau să întoarcă rezultatul, dar s-a văzut că suntem o echipă unită. Toată lumea aştepta gol de la mine, mai ales eu. Mă bucur foarte mult că am câştigat şi abia apoi că am reuşit să marchez", a declarat Mitriţă la DigiSport.

Naţionala de fotbal a României a învins cu emoţii selecţionata Lituaniei, cu scorul de 3-1 (1-1), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în Grupa C2 a Ligii Naţiunilor.

România debutează astfel cu dreptul în sezonul 2024/2025 al Ligii Naţiunilor, obţinând cele şase puncte dorite.

România va juca următoarele meciuri luna viitoare, pe 12 octombrie cu Cipru şi pe 15 octombrie cu Lituania, ambele în deplasare.

Liga Naţiunilor 2024/25 va avea efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naţionale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

