"Mitriță a suferit mult că a fost adus la națională și nu a fost introdus aproape deloc"

Alexandru Mitriță, în vârstă de 30 de ani, mijlocașul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională a României.

Fotbalistul care a bifat prezențe la naționalele de juniori ale României și-a făcut debutul la prima reprezentativă pe 24 martie 2018, într-un amical câștigat cu Israel, 2-1, în mandatul lui Cosmin Contra. În acel meci, Mitriță și-a trecut în cont un assist.

Au urmat alte 25 de prezențe la echipa națională, el reușind să înscrie și 4 goluri. Ultima sa reușită este cea din septembrie 2024, în victoria cu 3-1 contra Lituaniei, din Liga Națiunilor.

Fostul selecționer Victor Pițurcă e de părere că Mitriță va regreta decizia luată, însă înțelege de ce jucătorul a recurs la acest gest.

"Și eu sunt de părere că nu ai cum să te retragi de la echipa națională. Indiferent de ce a fost, ce s-a întâmplat, nu trebuie să iei o astfel de decizie. Eu cred că în cel mai scurt timp se va căi că a făcut acest lucru. Probabil, el a suferit mult că a fost adus la națională și nu a fost introdus aproape deloc. Cred că acesta a fost principalul motiv pentru care s-a retras.

Încă o dată, din punctul meu de vedere, Mitriță nu trebuia să se retragă. Este unul dintre cei mai buni jucători români la ora actuală, însă fiecare antrenor are strategia și alegerile sale. Nici Mircea Lucescu nu trebuie pus la zid. El răspunde de rezultate și știe pe cine trebuie să folosească. Cred că Mitriță merita, totuși, mai mult, dacă ar fi să ținem cont de cum s-a descurcat în România, iar acum în China.

Eu nu prea convocam jucători din zone cu alt fus orar. Mai ales că meciurile se derulau la scurt timp. Este o problemă, dar trebuie să ne gândim la naționale precum Brazilia, Argentina, care au aproape toți jucătorii din Europa. Există în ziua de astăzi metode prin care organismul uman se reface rapid. Sincer, chiar îmi pare rău pentru Mitriță. Îmi plăcea de el ca jucător, dar asta e viața. Naționala merge înainte", a spus Victor Pițurcă, pentru digisport.ro.

