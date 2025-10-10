Încă o echipă a obținut biletul de participare la Cupa Mondială! Se știu 20 de naționale calificate

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 09:18
309 citiri
Algeria merge la Mondiale FOTO EuroFoot

Selecționata Algeriei s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal de anul viitor, după ce a învins Somalia cu 3-0, joi, pe teren propriu, la Oran, într-un meci din Grupa G a preliminariilor.

Algeria, care devine a patra formație africană calificată la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada, s-a impus prin golurile marcate de Mohamed Amoura (7, 57) și de Riyad Mahrez (19).

Portarul Luca Zidane, fiul celebrului Zinedine Zidane, a fost rezervă în echipa antrenată de elvețianul Vladimir Petkovic.

Va fi a cincea participare a vulpilor deșertului la Cupa Mondială, după cele din 1982, 1986, 2010 și 2014.

În alt meci, fundașul Elio Capradossi (Universitatea Cluj) a fost integralist în echipa Ugandei în meciul câștigat în deplasare cu Botswana (1-0).

Meciul dintre Malawi și Guineea Ecuatorială, în lotul căreia figura fundașul Esteban Orozco (FC Argeș), a fost anulat, după ce oaspeții au refuzat să zboare la Lilongwe în semn de protest față de condițiile de călătorie.

Până acum sunt cunoscute 20 de echipe din cele 48 care vor participa la CM 2026, incluzând și cele trei gazde - SUA, Mexic, Canada:

CONMEBOL: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia;

CAF: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria;

AFC: Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia;

OFC: Noua Zeelandă.

Rezultatele înregistrate joi seara:

Grupa F

Burundi - Kenya 0-1

Clasament:

1. Cote d'Ivoire 20 puncte

2. Gabon 19

3. Kenya 12

4. Gambia 10

5. Burundi 10

6. Seychelles 0

Grupa G

Mozambic - Guineea 1-2

Botswana - Uganda 0-1

Somalia - Algeria 0-3

Clasament:

1. Algeria 22 puncte

2. Uganda 18

3. Mozambic 15

4. Guineea 14

5. Botswana 9

6. Somalia 1

Grupa H

Liberia - Namibia 3-1

Malawi - Guineea Ecuatorială (meci anulat)

Clasament:

1. Tunisia 22 puncte

2. Namibia 15

3. Liberia 14

4. Malawi 10

5. Guineea Ecuatorială 10

6. Sao Tomé și Principe 0

Câștigătoarele grupelor se califică direct la Cupa Mondială 2026, iar cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde vor disputa baraje, o singură echipă urmând să obțină dreptul de a evolua la turneul de baraj intercontinental.

Toate calculele înaintea partidei României: scenariul fantezist prin care naționala se califică direct la CM 2026 și miza locului 2 în grupă
Tricolorii au nevoie de un parcurs perfect în ultimele trei partide din preliminarii pentru a continua visul calificării directe la Mondial. Iată cum arată, întâi de toate, clasamentul...
Tricolorii au nevoie de un parcurs perfect în ultimele trei partide din preliminarii pentru a continua visul calificării directe la Mondial. Iată cum arată, întâi de toate, clasamentul...
Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”
Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”
Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, a comentat prestația tricolorilor la GSP Live Special, imediat după victoria cu 2-1 în amicalul contra Moldovei. Cel vizat în mod...
#echipa nationala, #Algeria, #calificare, #Somalia , #stiri fotbal
