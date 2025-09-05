România - Canada, de la ora 21:00. Test de lux, înainte de meciul decisiv cu Cipru. Echipele de start & LIVE TEXT

Echipa națională a României se duelează cu naționala Canadei, una dintre gazdele Campionatului Mondial 2026. Testul este unul important pentru echipa națională, înainte de duelul cu Cipru, decisiv în preliminariile turneului final din vara viitoare.

Echipe de start la România - Canada

România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin, R. Marin, Stanciu - Man, L. Munteanu, Dobre

Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Racovițan, Drăguș, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram

Selecționer: Mircea Lucescu

Canada: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea – Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed, J. David, Oduwaseyi

Rezerve: St. Clair, Hibbert – Marshal-Rutty, Bassong, Lebel, Waterman, Choiniere, Blair, Hoilett, N. Saliba, Nelson, Promise David

Selecționer: Jesse Marsch

Arbitru: Lothar D'hondt. Asistenți: Romain Devillers și Nico Claes

Stadion: Arena Națională

