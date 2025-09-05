România - Canada, de la ora 21:00. Test de lux, înainte de meciul decisiv cu Cipru. Echipele de start & LIVE TEXT

Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 20:37
Jucătorii naționalei. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României
Echipa națională a României se duelează cu naționala Canadei, una dintre gazdele Campionatului Mondial 2026. Testul este unul important pentru echipa națională, înainte de duelul cu Cipru, decisiv în preliminariile turneului final din vara viitoare.
Echipe de start la România - Canada
România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin, R. Marin, Stanciu - Man, L. Munteanu, Dobre
Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Racovițan, Drăguș, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram
Selecționer: Mircea Lucescu
Canada: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea – Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed, J. David, Oduwaseyi
Rezerve: St. Clair, Hibbert – Marshal-Rutty, Bassong, Lebel, Waterman, Choiniere, Blair, Hoilett, N. Saliba, Nelson, Promise David
Selecționer: Jesse Marsch
Arbitru: Lothar D'hondt. Asistenți: Romain Devillers și Nico Claes
Stadion: Arena Națională
