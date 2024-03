Anunțul făcut de Edi Iordănescu înaintea amicalului contra Columbiei

Echipa României a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul amical disputat, vineri, cu Irlanda de Nord, pe Arena Naţională, şi va întâlni Columbia, marţi, la Madrid.

Selecționerul Edi Iotrdănescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că vor fi schimbări la meciul amical cu Columbia faţă de cel cu Irlanda de Nord. El a mai spus că naţionala României nu are 3-4 garnituri ca alte echipe precum Franţa sau Anglia.

„A fost un test util cu Irlanda de Nord. Am testat anumite lucruri, am verificat anumite lucruri, am încercat anumite experimente. Ne-am asumat asta împreună cu staff-ul. Este singura perioadă când putem face astfel de testări. Din mai-iunie va fi foarte greu să mai facem asta. Am dat minute anumitor jucători. Asta vom face şi mâine seară împotriva Columbiei. Vorbim de un alt nivel mâine seară. Columbia este cea mai în formă naţională din lume a momentului. Este o echipă foarte eficientă, foarte bine organizată, cu multă calitate individuală. A învins Spania, Brazilia Germania şi nu este nimic întâmplător. Am văzut meciurile. Vine după 20 de meciuri fără înfrângere. Un mixt între fantezia şi calitatea sud-americană şi disciplină, şi rigoarea a ceea ce înseamnă Europa.

Ne aşteptăm la un test extrem de important pentru noi. Avem foarte multe pretenţii. Aşteptăm răspunsuri. Vor fi schimbări multe faţă de meciul de la Bucureşti, destul de multe pentru că vrem să verificăm lucruri. Este un risc, dar vine la pachet cu strategia pe care o avem şi îmi asum total această responsabilitate. Nu e uşor pentru echipă atunci când facem schimbări pentru că afectează reperele, automatismele, chimia de joc. Chiar dacă avem o structură de bază pe care am încercat să o consolidăm şi să o elaborăm cât mai mult, să avem complexitate în joc, când faci schimbări multe se resimte. Încă o dată e un mesaj de încredere pentru toţi jucătorii. Mi-am asumat un nucleu mai mare de jucători de data asta, dar am văzut că nucleul este cel care a provocat această calificare. Avem încredere în toţi jucătorii, dar ei trebuie să intre cât mai montaţi, conştienţi de importanţa fiecărui moment din fiecare joc.

Avem o serie foarte bună şi ne dorim să o prelungim, dar ca să putem să ieşim cu un rezultat pozitiv va fi foarte important să ne regăsim capacitatea de luptă, de efort şi să ne organizăm bine. Să ne asumăm responsabilităţi inclusiv când avem mingea. Să fim şi reactivi şi proactivi. Ne obligă şi prezenţa foarte mare a suporterilor români în tribune. Vrem să-i bucurăm, să le oferim momente cât mai frumoase. Pe mulţi îi încearcă şi dorul de casă. Sunt sigur că vin cu bucurie să îşi vadă naţionala”, a spus Edward Iordănescu, la conferinţa de presă.

Selecţionerul a menţionat că îşi doreşte ca pe plan intern competiţia să crească şi să aibă o arie de selecţie mai mare. ”Cu riscul de a supăra multă lume îmi asum ce spun acum. Nu avem 3-4 garnituri ca alte naţionale, precum Franţa, Anglia sau Spania. Încercăm să forţăm mărirea ariei de selecţie, încercăm să stimulăm competiţia internă, să ţină toată lumea ochii deschişi şi să vadă un exemplu în ceea ce a jertfit şi reuşit naţionala în această calificare. Un mesaj care să stimuleze jucătorii tineri şi foarte tineri. Nu avem foarte multe soluţii în momentul de faţă. E uşor să spunem că nu joacă x sau y. Să ne uităm în competiţia internă, care a clacat foarte des şi rapid când a ieşit în Europa. Eu nu mă amăgesc singur. Să ne uităm împotriva cui joacă. Raţiu când intră joacă împotriva lui Vinicius.

În România joci la alt nivel. Da, îmi doresc ca competiţia noastră să crească ca nivel. Mă bucură că echipele cu tradiţie pe care le pierduserăm în ligile inferioare sau prin insolvenţe le regăsim. Avem nevoie de fotbaliştii noştri să-şi ridice nivelul şi să fie ambiţionaţi de ceea ce a reuşit echipa naţională. Sunt deschis străinilor care vin în competiţie dar cred că acolo trebuie să fim mai atenţi la calitatea pe care o aduc. Sunt şi foarte multe experimente, care vin şi sunt sub nivelul jucătorilor români tineri. Lucrurile astea mă afectează, sunt foarte realist. Le monitorizăm, le analizăm, le urmărim. Avem discuţii cu conducători, cu antrenori, cu patroni. Personal vorbesc şi fac asta constant acolo unde găsesc deschidere. Sunt lucruri pe care nu le poţi schimba bătând din palme. Asta este realitatea. Avem jucători în ligile importante care joacă puţin, dar nu ne permitem luxul să-i pierdem. Tragem de ei cât putem să ne poată ajuta. Raţiu a fost foarte important pentru noi în campanie şi nu putem să-l pierdem. Devine o problemă mare atunci când ai luni de zile când nu joci”, a subliniat Edi Iordănescu.

