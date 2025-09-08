Mircea Lucescu a identificat marea problemă a echipei naționale: "Nu am cu cine"

Naționala României întâlnește echipa Ciprului, marți seară, de la ora 21.45, în preliminariile CM-2026.

În locul lui Louis Munteanu, accidentat, Mircea Lucescu nu a mai convocat niciun vârf. Selecționerul echipei naționale spune că sunt puțini atacanți de valoare, iar cei ca Alibec, Bîrligea sau Pușcaș nu sunt disponibili din diverse motive.

"Nu există în România vârfuri, majoritatea echipelor din campionat au atacanți străini. Pușcaș nu are echipă, Alibec nu joacă, Bîrligea e accidentat. Nu am avut pe cine să chem. Am trecut în revistă toate echipele. Dar nu mă plâng. Cine va intra mâine trebuie să se ridice la pretențiile echipei naționale.

N-am mai chemat pe nimeni pentru că nu e nevoie. Avem un atacant, Drăguș. Îl avem și pe Miculescu, cel care a jucat de multe ori la Steaua (n.r. FCSB) acolo. Lumea trebuie să înțeleagă că nu se poate ajunge așa ușor la națională.

Mai e și Tănase dacă e nevoie, am mai spus-o. Alibec nu joacă, Pușcaș nu are echipă. În campionatul nostru sunt mulți atacanți străini. Eu nu bag în seamă aceste comentarii", a spus Lucescu, într-un dialog cu trimisul Digi Sport la Nicosia Marian Codirlă.

Referitor la meciul cu Cipru, Mircea Lucescu a spus: „Echipa Ciprului s-a schimbat. Joacă un fotbal direct, agresiv, în care jucătorii folosesc la maxim calitățile lor. Se și vede progresul pe care l-au făcut în ultimul timp, punând în dificultate și Bosnia, și Austria. În ambele meciuri nu meritau să piardă.

Întâlnim o echipă care și-a reconsiderat tipul de joc. Au și un jucător de mare valoare tehnică, pe Kastanos. Duelurile individuale vor fi determinante în desfășurarea jocului. Din această confruntare a două stiluri diferite vom vedea ce joc iese.

