Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 09:05
866 citiri
Șanse tot mai mici să ajungem la Mondial. Ce au făcut Austria și Bosnia
Imagine din timpul meciului Austria - România, din iunie 2025. Foto: Facebook / Echipa nationala de fotbal a Romaniei

Echipa națională a Austriei a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa națională a Ciprului, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Tot în grupa României, Bosnia a dispus cu 6-0 de San Marino. În grupa F, Irlanda a fost condusă cu 2-0 de Ungaria, dar a egalat în prelungiri, scor 2-2.

La Linz, Austria a câștigat la limită meciul cu Cipru. În echipa oaspeților, Tzionis, de la UTA Arad, a fost titular, iar dinamovistul Kyriakou a intrat pe parcurs. Gazdele nu au reușit să înscrie decât din penalti, în minutul 54, prin Sabitzer și au ajuns la trei victorii din trei meciuri disputate în grupa H.

Bosnia nu a avut probleme la Serravalle, unde gazdele au rămas în zece, după eliminarea lui Golinucci, din minutul 16. Cinci minute mai târziu, Tahirovic deschidea scorul, apoi golurile au curs în poarta lui Colombo. Bosnia s-a impus cu 6-0, iar pe tabelă și-au mai înscris numele Dzeko (min. 70 și 72), Bazdar (min. 81), Alajbegovic (min. 85) și Mujakic (min. 90).

În grupa H, liderul clasamentului este Bosnia, cu patru victorii din patru meciuri, 12 puncte, urmată de Austria (9 puncte). România este pe trei, cu șase puncte din patru meciuri. Cipru (un punct) și San Marino, fără puncte, nu intră în calculele calificării.

Într-un meci din grupa F, la Dublin, Ungaria a condus cu 2-0 după primul sfert de oră, prin golurile marcate de B. Varga (min. 2) și Sallai (min. 15). Evan Ferguson a redus din diferență după pauză, în minutul 49, pentru ca Roland Sallai să fie eliminat în minutul 52 după un fault asupra lui O’Shea.

Gazdele au reușit să egaleze în al treilea minut de prelungiri, prin Adam Idah, și scorul final a fost Irlanda – Ungaria 2-2, la debutul celor două echipe în grupa F.

