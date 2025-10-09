„Stat creat de URSS, care-și neagă sângele”. Banere dure afișate de suporteri, la România - Moldova. Atac dur la adresa UE

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 22:53
Romania - Moldova 2-1. Foto: Facebook / Echipa nationala de fotbal a Romaniei
Deși Arena Națională a fost mai mult goală la meciul cu Moldova, suporterii din „Uniți sub Tricolor” au reușit să afișeze câteva bannere care ar putea aduce sancțiuni de la UEFA.
UEFA interzice introducerea de bannere cu mesaje cu tenta politică, jandarmii au scăpat câteva la intrare. Cel mai dur dintre ele este următorul: „Stat creat de URSS, care-și neagă sângele”.
Fanii au mai afișat și alte bannere: „România Mare-n vechile hotare”, „Chișinău și București, două inimi românești”, „Doar o țară am și pe-asta o iubesc, Basarabia pământ românesc”.â
Atac la adresa UE
Unul dintre bannere, în care suporterii au cerut unirea celor două teritorii, a avut inserat și un atac la adresa UE.
„«Republica Moldova», o butaforie comunistă / Azi doar un pion în mâna globalistă / Singura șansă era calea unionistă”.
În final, a apărut și un banner prin care erau ironozați cei din Federație: Rămâi parte din al nostru ADN mereu / Dar azi nerozii te numesc prietenul meu”.
