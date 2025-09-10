„Cum, mama naibii, am ajuns atât de slabi?”. Cea mai dură reacție, după remiza din Cipru

Fostul fotbalist Basarab Panduru a declarat, marţi seară, la Prima TV, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu înţelege cum de echipa tricoloră a ajuns atât de slabă.

"E rău. Te chinui şi încerci să fii cât de cât echilibrat, dar în momentele astea te întrebi cum, mama naibii, am ajuns atât de slabi? Asta e întrebarea. Cum, mama naibii, am ajuns atât de slabi într-un timp atât de scurt? Am avut mare noroc că am scăpat cu acest rezultat. Noi nu am făcut nimic, am încercat nişte contraatacuri, dar fotbalul l-au jucat ei, iar noi ne-am uitat la ei.

Ce au fost schimbările astea? Mi-e greu să vorbesc despre astea, pentru că e Mircea Lucescu acolo, dar să-mi explice şi mie cineva ce au fost acele schimbări. Nu înţeleg nimic din ele. Eu nu ştiu fotbalul pe care-l ştie Mircea Lucescu, dar când văd fotbalul acesta pe care nu-l înţeleg... Pot să mă întreb ce e fotbalul acesta. Nu înţelegi nimic. Sunt oameni pe banca de rezerve care ar trebui să intre şi nu intră. Nu înţeleg schimbările", a spus Basarab Panduru.

Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.

Ads