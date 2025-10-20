Se pun în vânzare biletele la cel mai important meci al echipei naționale

La 15 noiembrie, de la ora 21:45, ora României, tricolorii vor întâlni Bosnia și Herțegovina, la Zenica, pe stadionul „Bilino Polje”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de marți, 21 octombrie, pe site-ul bilete.frf.ro, până în data de 7 noiembrie, ora 17:00, sau până la epuizarea lor.

Prețul unui bilet este de 132 RON (25 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Sud. Sunt disponibile 550 de bilete pentru suporterii români.

Locurile alocate suporterilor români sunt poziționate în aceleași sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei și Herțegovinei.

FRF recomandă suporterilor români să evite orice tip de provocare și să adopte un comportament responsabil pe durata meciului.

Începând de marți, 21 octombrie, este posibilă înregistrarea comenzilor.

După încheierea vânzării, se va trimite baza de date a cumpărătorilor către Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina, în vederea personalizării biletelor.

În aproximativ 5 zile, Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina va trimite către FRF biletele personalizate.

Începând de vineri, 7 noiembrie, FRF, prin operatorul de bilete, Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor biletele comandate.

