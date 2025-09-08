Comentatorul TV, șocat de ce se întâmplă în campania de calificare la Mondiale: "Este o rușine, o prostie îngrozitoare"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 16:42
420 citiri
Comentatorul TV, șocat de ce se întâmplă în campania de calificare la Mondiale: "Este o rușine, o prostie îngrozitoare"
Bogdan Cosmescu FOTO OrangeSport

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

În ceea ce privește continentul european, se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2, împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Sistemul permite și echipelor care au câștigat grupe din a patra urna valorică a Ligii Națiunilor să ia parte la baraj.

Acest sistem l-a șocat pe comentatorul PrimaSport Bogdan Cosmescu.

”San Marino și Moldova au șanse să ajungă la baraj. Este o rușine! Nu au voie să ajungă la baraj țările astea, este o aberație, o prostie îngrozitoare!

Una dintre Scoția, Grecia și Danemarca nu va ajunge la baraj și ajunge San Marino. Este o tâmpenie cum n-am văzut. Am văzut multe tâmpenii, dar ca asta nu am văzut!

Am văzut multe prostii în viața mea de comentator, dar asta e cea mai mare dintre ele! Să ajungă San Marino și Moldova... Oricum nu vor face nimic, dar să ajungă echipele astea care dau un singur baraj, iar altele joacă două meciuri de baraj. Nu e în regulă.

Nu știu de ce mai joacă, eu i-aș scoate. Aș face o grupă cu San Marino, Liechtenstein și nu știu cine, și cine merge, merge. I-au bătut Bosnia cu 6-0 (n.r. pe San Marino) și au șanse mari la baraj. E o nebunie!", a declarat Bogdan Cosmescu pentru Prima Sport.

#echipa nationala, #mircea lucescu, #sistem calificare cupa mondiala, #bogdan cosmescu , #nationala
