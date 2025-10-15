Bosnia are probleme mari, înainte de disputa cu România: „Greu de crezut”

Mai este fix o lună până la meciul dintre România și Bosnia, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Meciul este o adevărată finală: cine câștigă acest duel va termina, aproape sigur, pe doi în grupă, ceea ce înseamnă calificarea la baraj.

România este deja calificată la baraj prin Liga Națiunilor, însă ar fi mai benefică o clasare pe locul doi în grupă, asta pentru că asta ar însemna că am avea un adversar, pe hârtie, mai accesibil: una e să joci cu Cehia sau Kosovo, alta e cu Italia sau Turcia.

Pentru Bosnia însă meciul cu România este ultima șansă pentru a mai ajunge la mondial. Au însă probleme mari înainte de acest meci: Ivan Șunjic, vedeta naționalei, s-a accidentat și va rata, cel mai probabil, acest meci.

În plus, și golgheterul Ermedin Demirovic are șanse mari să rateze meciul.

”Demirovic ar putea reveni mai repede, dar chiar și așa, e greu de crezut că va fi 100% pregătit fizic pentru un meci de o asemenea intensitate.

Eșecul cu Cipru a scos la iveală lipsurile din linia mediană. Bosnia a pierdut controlul jocului, iar cifrele statistice au arătat o dominare clară a adversarului.

Barbarez știe că trebuie să regleze urgent acest compartiment. Selecționerul ia în calcul convocarea lui Hadziahmetovic, care are evoluții excelente la Hull City, însă ar putea miza și pe jucători care până acum au stat mai mult pe bancă.

O veste bună ar putea veni din apărare. Sead Kolasinac, absent în ultimele meciuri, este aproape refăcut și ar putea reveni la timp pentru duelul de la Zenica. Fundașul stânga este văzut drept titular sigur, dacă își va recăpăta forma fizică”, au notat cei de la SportSport.

