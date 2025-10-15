Bosnia are probleme mari, înainte de disputa cu România: „Greu de crezut”

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 13:29
172 citiri
Bosnia are probleme mari, înainte de disputa cu România: „Greu de crezut”
Bosnia a învins România în tur. Foto: Facebook / Echipa Națională de fotbal a României

Mai este fix o lună până la meciul dintre România și Bosnia, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Meciul este o adevărată finală: cine câștigă acest duel va termina, aproape sigur, pe doi în grupă, ceea ce înseamnă calificarea la baraj.

România este deja calificată la baraj prin Liga Națiunilor, însă ar fi mai benefică o clasare pe locul doi în grupă, asta pentru că asta ar însemna că am avea un adversar, pe hârtie, mai accesibil: una e să joci cu Cehia sau Kosovo, alta e cu Italia sau Turcia.

Pentru Bosnia însă meciul cu România este ultima șansă pentru a mai ajunge la mondial. Au însă probleme mari înainte de acest meci: Ivan Șunjic, vedeta naționalei, s-a accidentat și va rata, cel mai probabil, acest meci.

În plus, și golgheterul Ermedin Demirovic are șanse mari să rateze meciul.

”Demirovic ar putea reveni mai repede, dar chiar și așa, e greu de crezut că va fi 100% pregătit fizic pentru un meci de o asemenea intensitate.

Eșecul cu Cipru a scos la iveală lipsurile din linia mediană. Bosnia a pierdut controlul jocului, iar cifrele statistice au arătat o dominare clară a adversarului.

Barbarez știe că trebuie să regleze urgent acest compartiment. Selecționerul ia în calcul convocarea lui Hadziahmetovic, care are evoluții excelente la Hull City, însă ar putea miza și pe jucători care până acum au stat mai mult pe bancă.

O veste bună ar putea veni din apărare. Sead Kolasinac, absent în ultimele meciuri, este aproape refăcut și ar putea reveni la timp pentru duelul de la Zenica. Fundașul stânga este văzut drept titular sigur, dacă își va recăpăta forma fizică”, au notat cei de la SportSport.

Am făcut TOATE calculele: de ce rezultate are nevoie România pentru a fi în urna a doua la barajul pentru Mondial ANALIZĂ
Am făcut TOATE calculele: de ce rezultate are nevoie România pentru a fi în urna a doua la barajul pentru Mondial ANALIZĂ
Echipa națională a României este calificată deja la barajul pentru Campionatul Mondial, însă mai duce o luptă, aceea pentru urna din care va face parte. Dacă de urna 1 nu ne putem atinge,...
Rezultat mare pentru juniorii României. Am ținut piept unei naționale puternice
Rezultat mare pentru juniorii României. Am ținut piept unei naționale puternice
Echipa naţionala U20 a României a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 2-2, cu selecţionata U20 a Cehiei, într-un meci din Elite League. La Chiajna, România U20 a debutat...
#echipa nationala, #Romania, #Bosnia , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un angajat si-a luat inima in dinti si s-a dus in biroul milionarului: "Pot sa incep o relatie cu fiica dumneavoastra?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a primit pe strada Noul Testament si dupa cateva secunde a facut un gest neasteptat

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian, după ce s-a calificat în sferturile de la Osaka
  2. Bosnia are probleme mari, înainte de disputa cu România: „Greu de crezut”
  3. ”Bomba” preliminariilor CM 2026. Două naționale uriașe se bat pentru un singur loc la Mondiale. Un jucător de la FCSB e implicat
  4. OUT de la Inter: Cristi Chivu le-a comunicat celor din conducere decizia lui
  5. Drama prin care trece Romelu Lukaku: de ce nu își poate înmormânta tatăl
  6. ”Oracolul” Dragomir a mai făcut o profeție. Se va califica sau nu România la Campionatul Mondial?
  7. A murit o legendă din gimnastică: „Primul care a obținut nota perfectă de 10 într-o competiție olimpică”
  8. Donald Trump anunță că are influență peste Infantino, președintele FIFA: „Dacă îi cer, va face asta”
  9. L-a distrus pe Răzvan Marin: „Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? Cu Austria au alergat ăia de la mijloc de au făcut spume”
  10. Am făcut TOATE calculele: de ce rezultate are nevoie România pentru a fi în urna a doua la barajul pentru Mondial ANALIZĂ