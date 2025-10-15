Am făcut TOATE calculele: de ce rezultate are nevoie România pentru a fi în urna a doua la barajul pentru Mondial ANALIZĂ

Echipa națională a României este calificată deja la barajul pentru Campionatul Mondial, însă mai duce o luptă, aceea pentru urna din care va face parte. Dacă de urna 1 nu ne putem atinge, avem șanse la oricare dintre urnele 2,3 și 4.

În urna 4 ajungem dacă nu vom termina pe locul 2 în grupa preliminară. Este o urnă de care ar trebui să ne ferim pentru că ar urma să dăm peste adversari precum Italia sau Turcia. Mai mult, am juca semifinala în deplasare.

Dacă terminăm însă pe doi, avem șanse atât la a doua urnă, cât și la a treia. Iar de aici încep calculele. Cu ajutorul unui simulator, am analizat toate variantele posibile. Concluzia preliminară este că România este la mâna ei pentru a ajunge în a doua urnă, care înseamnă că vom juca semifinala acasă, iar adversari pot fi Albania, Kosovo sau Slovacia.

Cum se calculează punctajul FIFA

Pentru a putea înțelege cât mai bine această analiză, e important să clarificăm, în primul rând, cum funcționează clasamentul FIFA. Fiecare echipă are un punctaj determinat de rezultatele obținute.

Formula matematică folosită de FIFA este una complexă, dar ideea de bază este că sunt luați în calcul mai mulți factori, nu doar rezultatul: contează dacă este meci oficial sau amical, dar și diferența de valoare între echipele care se duelează.

Așa se face că o victorie cu un adversar modest, precum San Marino de exemplu valorează mai puțin decât o remiză cu o echipă mare, precum Germania, să zicem. Sau că o victorie într-un amical valorează mai puțin decât o remiză într-un meci oficial, însă aici depinde și de adversari.

Ideea de bază este că scorul nu este determinat doar de victorii, ci și de valoarea adversarului pe care îl întâlnești. Așa se face că, spre exemplu în cazul meciului dintre România și San Marino, o victorie ne-ar aduce doar 1.32 de puncte, fiind un adversar foarte slab. În schimb, dacă pierdem meciul, am pierde 23.68 de puncte, diferență uriașă.

Cu cine ne luptăm

Trei echipe se luptă cu șanse reale la urna a doua: Cehia, Slovacia și România. În acest moment, favoriți sunt cehii, care au un punctaj de 1485 de puncte, urmați de Slovacia, cu 1483 și de România, cu 1480.

Teoretic, Slovacia este singura echipă care e la mâna ei: câștigă toate meciurile și e în a doua urnă. Totuși, asta impune să învingă Germania, ceea ce este destul de complicat.

Cehia are meciuri accesibile, cu adversari precum San Marino și Gibraltar. Este aproape sigur că vor obține șase puncte, însă, pentru că adversarii sunt slabi și, mai mult, un meci este amical, ei au, paradoxal, ultima șansă la urna a doua.

Pentru România calculul este destul de simplu: pentru a prinde locul 2 în grupa preliminară trebuie să învingem atât Bosnia, cât și San Marino. Iar dacă facem asta, iar Slovacia nu o bate pe Germania, vom fi în urna a doua.

Simulări

Pentru a depăși Cehia, România are nevoie să recupereze un ecart de cinci puncte. În primul rând, ambele vor juca cu San Marino. Realist vorbind, șansele ca una dintre ele să piardă acest meci sunt inexistente. Iar dacă ambele câștigă, Cehia va lua 0.52 puncte, iar România va lua 1.32 de puncte. Asta pentru că Cehia este ușor mai bine cotată, iar în plus ei joacă un meci amical, nu oficial, cum jucăm noi. Cu alte cuvinte, deși avem același adversar, meciul nostru este mult mai important.

Apoi, al doilea adversar: Cehia joacă cu Gibraltar, adversar slab cotat, în meci oficial. Iarăși, este aproape imposibil să luăm în calcul că Cehia nu va câștiga acest meci. Cu o victorie aici, ar mai lua 1.83 puncte. Spre comparație, pentru că Bosnia este un adversar mult mai bun decât Gibraltar, România ar lua 9.24 puncte.

Adunând, cu două victorii din două posibile, România ajunge la 1490.69 puncte, iar Cehia la doar 1487.03 puncte. Și, dacă ținem cont că România este obligată să obțină șase puncte pentru a termina pe locul 2 în grupă, concluzia e simplă: locul doi ne asigură prezența peste Cehia.

Acum, să analizăm programul Slovaciei. Ei au un as în mânecă, meciul cu Germania, pe care, dacă îl câștigă, sunt favoriți la urna a doua. Dar sunt șanse minime să îl câștige. Există trei combinații de rezultate ale lor care cu care ar depăși 1490 de puncte, câte ar avea România.

Dacă înving atât Germania, cât și Irlanda de Nord, vor avea 1510 puncte

Dacă câștigă cu Germania, dar și cu Irlanda de Nord, vor avea 1498.26 puncte

Dacă câștigă cu Irlanda de Nord și fac egal cu Germania vor avea tot 1498.26 puncte

Orice altă combinație îi duce sub România. De luat în calcul că Germania are șanse mari să fie la egalitate cu Slovacia la meciul decisiv pentru calificare. Motiv pentru care șansele lor să obțină una dintre condițiile acestui scenariu devin tot mai mici.

În plus, dacă de exepmplu pierd primul meci cu Irlanda, iar apoi bat Germania, scenariu posibil pentru că în această situație Germania ar fi deja calificată la meciul cu ei, Slovacia ar termina sub noi.

Concluzia este că avem un calcul simplu: dacă obținem două victorii, suntem favoriți să terminăm în urna 2. Cehii au adversari mult prea slabi pentru a ne pune probleme, iar Slovacia, deși pe hârtie poate, ar avea șanse minime să ne depășească.

