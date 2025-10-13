Toate calculele după victoria cu Austria: cum ne calificăm la Cupa Mondială

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

Cu această victorie, România a acumulat zece puncte, cu două etape rămase de jucat, și ocupă locul al treilea în clasamentul grupei, după Austria și Bosnia.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Austria 6 5 0 1 19-3 15

2 Bosnia-Herțegovina 6 4 1 1 13-5 13

3 România 6 3 1 2 11-6 10

4 Cipru 7 2 2 3 11-9 8

5 San Marino 7 0 0 7 1-32 0

Mai sunt de jucat următoarele meciuri

15 noiembrie: Cipru – Austria, Bosnia-Herțegovina – România;

18 noiembrie: Austria – Bosnia-Herțegovina, România – San Marino.

Scenariu fantezist pentru locul unu

Există o șansă minusculă ca România să încheie pe locul unu în grupă și să se califice direct la Cupa Mondială. Pentru asta e nevoie să învingă în ultimele două meciuri, Austria să piardă și cu Cipru, dar și cu Bosnia, iar România să fie mai bună ca Bosnia la golaveraj. România și Bosnia ar acumula câte 16 puncte, iar Austria ar rămâne cu 15.

Scenariu mai realist pentru locul doi

Mult mai realiste sunt calculele pentru poziția secundă. Pentru a fi sigură de locul doi, România are nevoie să câștige cu Bosnia și cu San Marino și Bosnia să nu o bată pe Austria în ultima etapă.

În cazul unui egal cu Bosnia, România păstrează șanse la locul doi, dar va trebui să o învingă la scor pe San Marino și Bosnia să piardă cu Austria.

Indiferent de locul ocupat în grupă (doi, trei sau patru), România va juca barajul pentru Cupa Mondială datorită performanțelor obținute în Liga Națiunilor, dar dacă va încheia pe locul doi va juca primul meci de baraj pe teren propriu în compania unei echipe teoretic mai slab cotate.

