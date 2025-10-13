Toate calculele după victoria cu Austria: cum ne calificăm la Cupa Mondială

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 08:24
239 citiri
Toate calculele după victoria cu Austria: cum ne calificăm la Cupa Mondială
Ianis Hagi FOTO UEFA

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

Cu această victorie, România a acumulat zece puncte, cu două etape rămase de jucat, și ocupă locul al treilea în clasamentul grupei, după Austria și Bosnia.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Austria 6 5 0 1 19-3 15

2 Bosnia-Herțegovina 6 4 1 1 13-5 13

3 România 6 3 1 2 11-6 10

4 Cipru 7 2 2 3 11-9 8

5 San Marino 7 0 0 7 1-32 0

Mai sunt de jucat următoarele meciuri

15 noiembrie: Cipru – Austria, Bosnia-Herțegovina – România;

18 noiembrie: Austria – Bosnia-Herțegovina, România – San Marino.

Scenariu fantezist pentru locul unu

Există o șansă minusculă ca România să încheie pe locul unu în grupă și să se califice direct la Cupa Mondială. Pentru asta e nevoie să învingă în ultimele două meciuri, Austria să piardă și cu Cipru, dar și cu Bosnia, iar România să fie mai bună ca Bosnia la golaveraj. România și Bosnia ar acumula câte 16 puncte, iar Austria ar rămâne cu 15.

Scenariu mai realist pentru locul doi

Mult mai realiste sunt calculele pentru poziția secundă. Pentru a fi sigură de locul doi, România are nevoie să câștige cu Bosnia și cu San Marino și Bosnia să nu o bată pe Austria în ultima etapă.

În cazul unui egal cu Bosnia, România păstrează șanse la locul doi, dar va trebui să o învingă la scor pe San Marino și Bosnia să piardă cu Austria.

Indiferent de locul ocupat în grupă (doi, trei sau patru), România va juca barajul pentru Cupa Mondială datorită performanțelor obținute în Liga Națiunilor, dar dacă va încheia pe locul doi va juca primul meci de baraj pe teren propriu în compania unei echipe teoretic mai slab cotate.

Așa arată o seară istorică: cum a reușit România să o bată pe Austria și să reintre în cărțile pentru Campionatul Mondial
Așa arată o seară istorică: cum a reușit România să o bată pe Austria și să reintre în cărțile pentru Campionatul Mondial
Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a...
"Suntem o echipă puternică". Tricolori visează la mondial, după victoria cu Austria
"Suntem o echipă puternică". Tricolori visează la mondial, după victoria cu Austria
Valentin Mihăilă a declarat, duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că este foarte fericit şi că îl bucură mai ales faptul că a putut evolua pe toată durata partidei....
#echipa nationala, #calcule, #victorie, #Romania Austria preliminarii CM 2026 , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" s-a incheiat. Mircea Lucescu a facut anuntul, in miez de noapte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Selectioner pentru Romania! FRF a ales inlocuitorul lui Mircea Lucescu si a primit raspunsul: "Decizia a fost deja luata"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Toate calculele după victoria cu Austria: cum ne calificăm la Cupa Mondială
  2. Antrenorul Austriei, surprins de eșec: "Am picat de fraieri. Nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige"
  3. "Suntem o echipă puternică". Tricolori visează la mondial, după victoria cu Austria
  4. Rezultate din preliminarii: feroezii au dat lovitura din nou! Victorie la scor pentru Olanda
  5. "Suntem fericiți, dar și realiști". Căpitanul naționalei, apel la calm după victoria cu Austria
  6. Eroul din meciul cu Austria: "Cea mai frumoasă zi din carieră"
  7. "E ireal!" Jucătorilor lui Lucescu nu le vine să creadă că au bătut Austria
  8. Topul celor mai bine plătiți antrenori de națională. ”Elevul” lui Cosmin Olăroiu atacă podiumul
  9. Lucescu, decizie majoră după victoria cu Austria: "Am promis că las pe altcineva la naționala"
  10. Așa arată o seară istorică: cum a reușit România să o bată pe Austria și să reintre în cărțile pentru Campionatul Mondial