Artista care va intona imnul României, la meciul cu Canada: „Un moment încărcat de emoţie, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri”

Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generaţii, Mira, va intona imnul naţional înainte de meciul primei reprezentative cu Canada, care se va disputa vineri, pe Arena Naţională.

"Pentru mine este o onoare imensă să cânt imnul României pe Arena Naţională, la meciul dintre România şi Canada. Este un moment încărcat de emoţie, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri, cu toată inima. Îmi doresc ca acest imn să răsune puternic în sufletele tuturor celor prezenţi”, a declarat Mira.

Intonarea imnului este unul dintre cele mai apreciate momente pre-meci, potrivit feedbackului primit de la spectatori. La meciurile echipei naţionale, toţi artiştii intonează imnul pro-bono, din respect şi dragoste pentru culorile naţionale şi pentru tricolori, se arată pe pagina de Facebook a echipei naţionale.

Echipa naţională va înfrunta Canada vineri, de la ora 21.00.

Ads