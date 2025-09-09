Cipru - România, azi, ora 21.45: victoria e singura variantă pentru tricolori. Programul complet și clasamentul

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 07:51
276 citiri
Cipru - România, azi, ora 21.45: victoria e singura variantă pentru tricolori. Programul complet și clasamentul
Imagine de la antrenamentul naționalei de aseară FOTO Facebook Echipa Națională a României

Naționala României întâlnește, marți, de la ora 21:45, selecționata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Naționala României continuă parcursul spre CM 2026 cu jocul de la Nicosia împotriva Ciprului. Partida se joacă în această seară, de la 21:45, în direct la Prima TV și Radio România Actualități.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Slovenia, cu Matej Jug la centru.

Matej Jug va fi ajutat la cele două linii de Matej Žunič și Manuel Vidali, în timp ce rezervă va fi Rade Obrenović.

În tur, la București, în luna iunie, tricolorii s-au impus cu 2-0 prin golurile reușite de Florin Tănase și Dennis Man. România vine după amicalul cu Canada, de vineri, în timp ce selecționata cipriotă a pierdut la limită, 0-1, la Linz, în fața Austriei.

Programul complet al grupei H este următorul:

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1 (Gigović 14′)

Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)

Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)

Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0 (Sabitzer 54′-pen.), San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 (Tahirović 21′, Džeko 70′, 72′, Baždar 81′, Alajbegović 85′, Mujakić 90′)

Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA – San Marino (21:45)

Clasament

ECHIPĂ M V E Î G P

1. Bosnia 4 4 0 0 10-1 12

2. Austria 3 3 0 0 7-1 9

3. ROMÂNIA 4 2 0 2 8-4 6

4. Cipru 4 1 0 3 3-5 3

5. San Marino 5 0 0 5 1-18 0

Cine transmite la TV meciul Cipru - România, decisiv pentru tricolori în campania de calificare la Mondiale
Cine transmite la TV meciul Cipru - România, decisiv pentru tricolori în campania de calificare la Mondiale
Naționala României a ajuns deja în Cipru. Tricolorii vor evolua în meciul programat marți, 9 septembrie, la Nicosia. Partida Cipru - România, programată marți, 9 septembrie, de la ora...
L-au zburat de la națională! Antrenorul a plătit cu postul după 0-5 în preliminarii
L-au zburat de la națională! Antrenorul a plătit cu postul după 0-5 în preliminarii
La trei zile după înfrângerea din Islanda (5-0), Azerbaidjanul l-a demis luni pe selecționerul său, portughezul Fernando Santos. Plecarea sa survine într-o atmosferă glacială, la două...
#echipa nationala, #cipru romania, #preliminarii cm 2026, #transmisie tv, #televizare, #cine da meciul , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Minunea" de la Pristina: Kosovo a rapus nationala de 445.000.000 de euro! Surpriza de proportii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Elena Udrea si Ioan Varga au pornit "razboiul": ""Nu a dat banii. A inselat peste 200 de familii"

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. L-au zburat de la națională! Antrenorul a plătit cu postul după 0-5 în preliminarii
  2. Surprize mari în echipa de start a lui Mircea Lucescu. Ce pregătește selecționerul contra Ciprului
  3. Cipru - România, azi, ora 21.45: victoria e singura variantă pentru tricolori. Programul complet și clasamentul
  4. Fostul rapidist a fost decisiv în marea surpriză a preliminariilor. Toate rezultatele înregistrate
  5. Meci incredibil la Budapesta în preliminariile pentru Mondial. S-au marcat nouă goluri în partida Italiei
  6. Veste mare pentru Real Madrid. A fost vedeta echipei, iar acum revine la echipă
  7. Victorie uriașă pentru U BT Cluj. Au învins AEK Atena și au câștigat un turneu important
  8. De la CFR Cluj, în Grecia. Cine e jucătorul care s-a transferat la o importantă echipă elenă
  9. Mircea Lucescu a identificat marea problemă a echipei naționale: "Nu am cu cine"
  10. Mircea Lucescu acuză "interese mari" înaintea confruntării cu Cipru