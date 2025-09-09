Cipru - România, azi, ora 21.45: victoria e singura variantă pentru tricolori. Programul complet și clasamentul

Imagine de la antrenamentul naționalei de aseară FOTO Facebook Echipa Națională a României

Naționala României întâlnește, marți, de la ora 21:45, selecționata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Naționala României continuă parcursul spre CM 2026 cu jocul de la Nicosia împotriva Ciprului. Partida se joacă în această seară, de la 21:45, în direct la Prima TV și Radio România Actualități.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Slovenia, cu Matej Jug la centru.

Matej Jug va fi ajutat la cele două linii de Matej Žunič și Manuel Vidali, în timp ce rezervă va fi Rade Obrenović.

În tur, la București, în luna iunie, tricolorii s-au impus cu 2-0 prin golurile reușite de Florin Tănase și Dennis Man. România vine după amicalul cu Canada, de vineri, în timp ce selecționata cipriotă a pierdut la limită, 0-1, la Linz, în fața Austriei.

Programul complet al grupei H este următorul:

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1 (Gigović 14′)

Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)

Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)

Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0 (Sabitzer 54′-pen.), San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 (Tahirović 21′, Džeko 70′, 72′, Baždar 81′, Alajbegović 85′, Mujakić 90′)

Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA – San Marino (21:45)

Clasament

ECHIPĂ M V E Î G P

1. Bosnia 4 4 0 0 10-1 12

2. Austria 3 3 0 0 7-1 9

3. ROMÂNIA 4 2 0 2 8-4 6

4. Cipru 4 1 0 3 3-5 3

5. San Marino 5 0 0 5 1-18 0

