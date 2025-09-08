Cine transmite la TV meciul Cipru - România, decisiv pentru tricolori în campania de calificare la Mondiale

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 08:11
Meciul va fi transmis de Prima TV FOTO LPF.ro

Naționala României a ajuns deja în Cipru. Tricolorii vor evolua în meciul programat marți, 9 septembrie, la Nicosia.

Partida Cipru - România, programată marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, va fi transmisă pe Prima TV.

Tricolorii nu-și mai permit pași greșiți după eșecurile cu Bosnia și Austria.

”În primul rând, trebuie să avem știință și abia apoi, după noroc. Am văzut și eu meciul împotriva Canadei. E complicat să vorbim despre un joc de pregătire. Probabil că gândurile se îndreptau mai mult către Cipru și către rezultatele terțe, Austria, Bosnia.

Trebuie să fim foarte serioși. Trebuie să abordăm cu o altă motivație și cu o altă viziune jocul. Cipru nu cred că e aceeași echipă. Cipru e într-un moment favorabil la echipele de club. Vlad Dragomir e aici, la Pafos. Gândiți-vă ce emulație e în zona internațională a meciurilor.

Eu știu ce e aici, că am antrenat patru ani. E alt stadion, mai mare. Eu cred că o să fie mai ușor din punctul de vedere al publicului. Nu va fi pusă presiune asupra noastră. Vor fi, probabil, mulți români. Pe ciprioți parcă îi atrag mai mult echipele de club față de echipa națională.

Probabil că vor fi schimbări. Jucătorii nu au datorii după un meci amical. Doar datoria de imagine. În rest, e un meci cu alte conotații acum”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit sport.ro.

"E urât ce face Lucescu" Selecționerul, pus la zid înaintea partidei cu Cipru
Selecționerul Mircea Lucescu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că este mulțumit de jocul echipei, dacă nu se iau în calcul cele trei goluri...
FRF, anunț dezamăgitor pentru suporteri, înainte de meciul cu Cipru
Federația Română de Fotbal anunță că nu va fi posibil pentru suporteri să interacționeze cu tricolorii la sosirea echipei naționale în Cipru pentru meciul cu ciprioții, din...
