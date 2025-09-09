Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Cipru - România, de la ora 21:45! Ultimele speranțe pentru un loc la Campionatul Mondial. Echipele probabile & LIVE TEXT

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 20:36
41 citiri
Jucătorii echipei naționale. Foto: Facebook / Echipa Natională de Fotbal a României

Echipa națională a României este în Cipru, unde va juca al cincilea meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Elevii lui Mircea Lucescu sunt obligați să câștige, pentru a păstra șanse de calificare la turneul final.

Adversara de azi, Cipru, este o națională pe care o cunoaștem foarte bine. Este al patrulea meci cu ei, din ultimul an. Am fost în aceeași grupă de Liga Națiunilor.

Echipele probabile

CIPRU: Fabiano - Pileas, Kousoulos, Pittas, Costi, Shelis, Shikkis, Loizou, Laifis, Kastanos (cpt.), Tzionis

Rezerve: Mall, Michael - Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou

Selecționer: Apostolos Mantzios

ROMÂNIA (4-3-3): H. Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) - Man, Drăguș, Dobre

Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu

Selecționer: Mircea Lucescu

Arbitru: Matej Jug

Asistenți: Matej Zunic și Manuel Vidali

Rezervă: Rade Obrenovic

Arbitru VAR: Asmir Sagrkovic

Asistent VAR: Alen Borosak

Observator: Martin Hansson

Delegat UEFA: Svitlana Hrynkievic

#echipa nationala, #cipru, #Romania , #nationala
