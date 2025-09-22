Echipa națională: Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Moldova și Austria din octombrie. Marea surpriză a lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, luni, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la un meci amical împotriva Moldovei, primul meci din palmaresul oficial pe teren propriu contra selecţionatei ţării vecine, şi partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei.

În lot se află şi Lisav Eissat, care s-a născut în 2005, la Haifa, din tată israelian şi mamă româncă.

Prin descendenţa maternă a obţinut cetăţenia română şi eligibilitatea pentru naţionala României.

Lista preliminară cu 22 de fotbalişti care evoluează la cluburi din străinătate:

PORTARI

Horaţiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuţ NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAŞI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUŢAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIŢĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANŢI

Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUŞ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiţia internă, va fi anunţat ulterior.

Meciul amical cu Moldova va avea loc la 9 octombrie, iar partida cu Austria este programată în 12 octombrie.

