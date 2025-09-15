Fostul selecționer care e gata să revină pe banca tricolorilor: „Nu o să spun nu niciodată echipei naționale.”

Echipa națională nu trece prin cele mai bune momente. Sub comanda lui Mircea Lucescu, România a ratat orice șansă de a se califica direct la mondial, asta deși a avut o grupă preliminară cu adversari accesibili. Și locul doi e greu de prins.

Având în vedere aceste rezultate, Lucescu devine din ce în ce mai contestat, mai ales după remiza cu Cipru, scor 2-2. Cosmin Contra, fost selecționer al României în perioada 2017-2019, crede că Lucescu poate, în continuare, să ducă România la Mondial. Naționala are șansa barajului din primăvară.

În același timp, el spune că, dacă în viitor i se va oferi posibilitatea de a antrena iar naționala, nu va putea refuza.

"Cred că naționala are un antrenor cu o experiență uriașă, mult mai mare decât oricare dintre noi. Poate să găsească soluția și să ne califice la Mondial. Trebuie să avem și un pic de noroc, să întâlnim și un adversar bun. Ultima dată când am lăsat eu echipa la baraj nu am fructificat ocazia. Eu am avut un mandat greu, cu un schimb de generație. Toată lumea a pus presiune după EURO 2019.

Când jucătorii au făcut pasul la echipa mare, în meciul cu Spania, am băgat 8 jucători, iar la pauză era 0-4 pentru adversari. Nu e ușor. Trebuie să vedem unde evoluează jucătorii. În afară de Rațiu, care joacă meci de meci la Rayo și are un nivel ridicat... Îi vedem pe toți Pele, dar nu e așa. Trebuie să se impună la echipele de club și să joace bine, să vină cu o altă atitudine. Totul ține de jucători, nu de antrenor, crede-mă.

Ads

(n.r. despre șansele să revină ca selecționer) Cât timp o să fiu liber de contract, nu o să spun nu niciodată echipei naționale. Eu am avut o relație extraordinară cu cei de la FRF, încă o am. Mi-au pus totul la dispoziție. Niciodată nu poți refuza naționala", a spus Cosmin Contra, pentru digisport.ro.

Contra a antrenat România în 24 de meciuri, obținând 13 victorii, șase egaluri și cinci înfrângeri. El a plecat după ce naționala a ratat prezența la EURO 2020, fiind învins, în ultimele două meciuri, de Suedia cu 2-0 și de Spania cu 5-0.

După ce a plecat de la națională, Contra le-a mai antrenat pe Dinamo, Al-Ittihad, Damac și Al-Kholood. Anterior, el le-a mai pregătit pe GZ R&F, Getafe, Petrolul, Fuenlabrada și FC Timișoara.

Ads