Costin Curelea a anunțat jucătorii de pe lista preliminară pentru meciurile cu San Marino și Kosovo

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 15 August 2025, ora 15:25
151 citiri
Costin Curelea FOTO FRF

Naționala de tineret a României începe în luna septembrie drumul către EURO 2027 cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo și San Marino. Noul selecționer al reprezentativei U21, Costin Curelea, a anunțat vineri lista preliminară a stranierilor pentru cele două confruntări.

Cele 10 convocări preliminare pentru jucători ce evoluează în afara României:

Vlad Rafailă (Real Betis / Spania), Tony Strata (AC Ajaccio / Franța), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Emanuel Marincău (FSV Mainz / Germania), Antonio David (Internazionale Milano / Italia), Luca Szimionaș (Hellas Verona / Italia), Robert Jălade (Sevilla / Spania), Rareș Burnete (Juve Stabia / Italia), Ioan Vermeșan (Hellas Verona / Italia), Jason Kodor (US Lecce / Italia).

Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceștia, alături de jucători din campionatul intern.

Programul tricolorilor:

Vineri, 5 septembrie, ora 18:30: România U21 – Kosovo U21 (Stadion „Emil Alexandrescu”, Iași) Marți, 9 septembrie, ora 21:30: San Marino U21 – România U21 (San Marino Stadium, Serravalle)

#echipa nationala, #U21, #Costin Curelea , #stiri fotbal
