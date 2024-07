Dan Petrescu, sfat pentru Edi Iordănescu: ”Nu mă aștept să nu rămână”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, care a primit în trei rânduri propunerea de a fi selecţioner al naţionalei României, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că FRF ar trebui să-i prelungească contractul lui Edward Iordănescu, scadent la finalul acestei luni.

"Iordănescu a făcut lucruri fantastice la echipa naţională, mie mi se pare că toată ţara este unită în jurul lui. Ceea ce mă bucură foarte mult. Au făcut o echipă naţională de care suntem toţi mândri, a făcut un spirit, vorba lor 'generaţia de suflet', care se potriveşte perfect. Cred că este omul cel mai măsură să continue. Nu mă aşteptam, dar el ştie cel mai bine. Eu nu mă aşteptam să nu rămână, pentru că a făcut o treabă excelentă şi cred că ar putea să califice echipa şi la Mondial", a declarat Petrescu.

În ceea ce îl priveşte, Petrescu a spus că abia a preluat echipa CFR Cluj şi că nu este tentat să accepte o eventuală propunere a FRF.

"Cine va veni va trebui să o ia de la zero, pentru că presiunea va fi mare. El a scos maxim din echipa naţională. Eu am fost ofertat de cel puţin trei ori, odată eram la CFR, o dată la Dinamo Moscova, o dată la Kuban, dar niciodată nu a fost să fie. Am zis că atunci când mă retrag, sau înainte să mă retrag, ăsta ar fi visul meu, să antreneze echipa naţională. Dar acum, fiind la CFR, abia am semnat contractul. Cred că dacă eram fără contract, eram interesat. Cred că ar fi nevoie de un antrenor cu experienţă, chiar dacă nu am nimic cu antrenorii tineri. Dar nu văd un antrenor tânăr la echipa naţională, văd un antrenor cu experienţă. Dar eu în continuare sper ca Edi să continue, pentru că merită şi echipa naţională are nevoie de el acum", a mai spus Petrescu.

Contractul selecţionerului Edward Iordănescu este scadent la finalul lunii iulie. Atât reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal, cât şi Iordănescu, au afirmat în mai multe rânduri că urmează să semneze prelungirea contractului înainte de EURO 2024, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

