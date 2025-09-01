Vedeta de la FCSB, OUT de la echipa națională. Probleme pentru Mircea Lucescu

După ce a acuzat probleme musculare în partida CFR Cluj - FCSB, disputată duminică seară, Daniel Bîrligea nu poate fi prezent la meciurile echipei naționale din această lună, informează frf.ro.

staf-ul medical de la echipa națională l-a anunțat pe selecționerul Mircea Lucescu că rezultatul RMN-ului efectuat azi arată că acesta nu poate fi recuperat în timp util.

staff-ul tehnic a decis să nu cheme pe altcineva astfel încât în lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru vor fi 25 de tricolori.

Bîrligea are trei meciuri și un gol la echipa națională. El era cel mai în formă atacant al României, cu patru goluri și trei pase de gol în nouă meciuri.

