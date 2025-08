„Am văzut lucruri groaznice. Nu mai are niciun sens să vă respect.” Declarații șocante ale lui Daniel Pancu

Naționala U21 a avut un Campionat European mult sub așteptări în această vară. Elevii lui Daniel Pancu sperau să ajungă în fazele eliminatorii ale competiției, dar au ajuns să termine competiția cu 0 puncte. O singură națională a mai încheiat așa turneul: Polonia.

Rezultatul slab a venit în urma unor meciuri însă bune ale României, mai ales cele cu Spania și Italia. Cu Spania chiar am condus până în minutul 85. Daniel Pancu spune că problemele de indisciplină ale jucătorilor au făcut ca rezultatele să nu apară.

„Voi vorbi de ghinion sau noroc. Eu zic că am fi avut noroc dacă am fi respectat toți (n.r. programul echipei și regulile), pentru că sunt și jucători care respectă, dar eu îi consider pe toți la fel, pentru că vorbim de grup. Dar unul singur, dacă e în afara programului, avem de suferit cu toții.

Dacă am fi făcut lucrurile astea, lucruri pe care nu le făceam nici noi (n.r. generația lui), doar că eu mă aștept la altă educație a jucătorilor în 2025, alte mijloace de informare, am fi avut și noroc și am fi putut vorbi cu siguranță de altă generație fantastică a României care a ieșit din grupele unui Euro U21.

Oful meu cel mai mare, supărarea mea cea mai mare, e că nu e nicio diferență între noi, de acum 30 de ani, și ei din 2025. La minte mă refer (n.r. duce degetul la cap), pentru că aici se face diferența.

Ei au terminat Campionatul European după meciul cu Spania și știu ce vorbesc aici, nu vorbesc decât cu argumente, nu o să spun niciodată nimănui, nimănui, am văzut niște lucruri, din punctul meu de vedere, groaznice după jocul cu Spania. Nu știe nimeni și nu o să știe nimeni niciodată.

Ads

Au terminat turneul și, practic, toate lucrurile interzise au devenit permise (n.r. Jucătorii au acționat pe cont propriu). Tot ce ți le spuneam mai devreme, unele văzute cu ochii mei, plus modul în care intrau în antrenament.

Am jucat pe 14 iunie cu Spania. 15, 16, 17, până la jocul cu Slovacia, pentru mine au fost groaznice, cele mai groaznice din cariera mea de antrenor de până acum, pentru că dacă aș fi vrut să fac rău, l-aș fi făcut. Un rău grav. Deci toate lucrurile interzise au devenit deodată permise, dar de la ei. Ei au considerat turneul final încheiat. Nu l-au respectat.

Și jocul al treilea e cu totul altceva, e o poveste... Nu vreau să intru în amănunte, dar dezamăgiri mari de tot. Și practic s-a răcit și relația mea cu ei.

Eu, din momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Austria, cu 20 de minute după ora stingerii, să văd jucători glumind, râzând, trecând din cameră în cameră, pot să mă gândesc oricând că se putea întâmpla și la 2 noaptea, și la 12. Ei mi-au argumentat: 'Mister, dar n-am făcut nimic.' Eu știu că n-ați făcut nimic. Ar fi culmea să fi făcut ceva. Dar dispare respectul.

Din momentul în care voi nu mă respectați, nu mai are niciun sens să vă respect și eu. S-au răcit. M-am comportat doar ca un antrenor din ăla profesionist, care doar a trasat niște sarcini”, a povestit Daniel Pancu, citat de orangesport.ro.

Ads