Drăguș sau Bîrligea? Mircea Lucescu nu a stat pe gânduri și a dat răspunsul

Context: România se pregătește de ultimele două meciuri ale anului, cu Kosovo și Cipru, din Liga Națiunilor. La finalul acestor meciuri, naționala noastră ar putea deveni prima din istorie care să câștige, cu punctaj maxim, o grupă de patru echipe în această competiție.

În primele patru meciuri, Lucescu nu a făcut mari schimbări în echipa de start. Totuși, la următoarele meciuri va fi în lot și Daniel Bîrligea, cel care are prestații foarte bune la echipa de club, FCSB.

Chiar și așa, Lucescu susține că nu are de gând să îl scoată pe Drăguș din primul 11, mizând, în continuare, pe echipa cu care a reușit, până acum, să câștige toate meciurile.

"Nu am niciun motiv să schimb, am câștigat meciurile până acum. Bîrligea joacă foarte bine la echipa de club, așteaptă să îi vină rândul la echipa națională. Drăguș ne-a marcat goluri, nu am niciun motiv să schimb jucătorii. Eu nu fac experiențe, experiențele le las altora", a declarat Lucescu, potrivit AS.

Ads