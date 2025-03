A ratat cele mai mari ocazii ale României, în meciul cu Bosnia: „Sunt trist”

Atacantul Denis Drăguș a afirmat după debutul în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, că echipa națională de fotbal a României nu merita să piardă meciul cu Bosnia-Herțegovina, scor 0-1, pe Arena Națională din București.

„Cred că este un rezultat nemeritat, suntem dezamăgiți. Nu cred că meritam să pierdem. Am început prost meciul, dar i-am dominat după ce au marcat gol, am început să jucăm și nu cred că au mai avut nicio ocazie. Am controlat jocul, din păcate nu am reușit să marcăm. Azi a fost o zi lipsită de șansă pentru noi. Pur și simplu nu mi-a intrat cum ar fi trebuit. Am început un pic mai slab decât ar fi trebuit, deși jucam acasă, după care am făcut un meci bun. Nu am reușit să întoarcem rezultatul. Rămânem cu lucrurile bune pe care le-am făcut și mergem mai departe. Nu avem ce să facem. Sunt trist că nu am reușit să marchez, am avut câteva ocazii foarte bune. Cred că sunt zile în care pur și simplu nu intră. Sunt supărat, dar asta este, trebuie să mergem mai departe”, a declarat Drăguș la DigiSport.

Referitor la faza din minutul 53, când Tahirovic a lovit balonul cu mingea în propriul careu, Drăguș a afirmat că a fost penalty clar: 'Noi am crezut că este penalty, dar dacă așa a decis arbitrul, nu am ce să spun mai mult'.

'E greu să începi cu o înfrângere, normal, dar și la campania pentru EURO am avut momente grele și am reușit să o scoatem la capăt. Cred că trebuie să ne unească mai mult această înfrângere, să fim mai puternici și să ducem campania la capăt, pentru că se poate întâmpla orice', a adăugat atacantul român.

Naționala României a debutat cu stângul în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, după ce a fost învinsă de Bosnia-Herțegovina cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe Arena Națională din București.

Echipa națională a României va juca următorul meci cu San Marino, pe San Marino Stadium din Serravalle, luni 24 martie (de la ora 21:45).

Naționala României face parte din Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

România nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998. Ultima ediție, găzduită de Qatar, în 2022, a fost câștigată de Argentina.

Campania de calificare la CM 2026 a debutat în Europa în martie 2025 și se va încheia în noiembrie 2025.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

