A reușit o dublă cu Cipru, dar degeaba. Denis Drăguș: "Mergem până la capăt"

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 00:31
287 citiri
Denis Drăguș. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

Dennis Drăguș, atacantul echipei naționale a României, a marcat cele două goluri ale tricolorilor în Cipru și spune că trebuie să avem încredere până la final.

„Din păcate așa se întâmplă când nu... noi am avut șansa să facem 3-0, golul lor a fost un moment psihologic, au prins și ei încredere. Din păcate nu am reușit să înscriem al treilea gol.

Trebuie să fim echilibrați, am mai trecut prin perioade grele și am reușit să ne revenim. Trebuie să rămânem uniți și o vom scoate la capăt. Am avut ocazii, se întâmplă să nu intre. Ei au prins încredere la golul de 2-1 și l-au marcat și pe al doilea. Ei au intrat mult mai montați după pauză, nu era cazul să cădem, trebuia să menținem începutul bun de meci, dar nu am reușit. Trebuie să rămânem pozitivi. Mai avem meciuri de jucat, atâta timp cât sunt șanse trebuie să mergem până la capăt. Eram dezamăgiți și după un zero-zero în Belarus, dar am câștigat grupa”, a declarat Dennis Drăguș după rezultatul de egalitate, scor 2-2, realizat marți seara de România în Cipru.

#echipa nationala, #Denis Dragus, #cipru , #nationala
Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

