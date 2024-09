”Știm să luptăm”. Mesajul lui Denis Drăguș, după ce a marcat în poarta Kosovo-ului

Denis Drăguş a declarat, vineri seară, după victoria din meciul cu Kosovo, scor 3-0, că tricolorii au arătat că nu se dau la o parte şi ştiu să lupte.

“Am ştiut să jucăm inteligent, ne bucurăm că am debutat cu dreptul în Liga Naţiunilor. Ştiam ce fel de partidă o să fie, am jucat cu mult mai multă ambiţie, dar asta e deja caracteristică acestei echipe. Am arătat că nu ne dăm la o parte, că ştim să luptăm. E un sentiment frumos să avem unul dintre cei mai titraţi antrenori din lume. Trebuie să avem încredere în noi. Fiecare rezultat bun trebuie să ne dea încredere. Am făcut un meci bun. Uşor, uşor o să creştem de la meci la meci. Cu siguranţă suntem pe drumul bun.

Suntem abia la început cu Mircea Lucescu. Am avut un parcurs extraordinar cu Edi Iordnescu. Acum vrem să trecem la următorul nivel. Mircea Lucescu are o experienţă incredibilă. Trebuie să construim pe ce a fost bun cu Edi”, a spus Drăguş.

Reprezentativa României, cu Mircea Lucescu pe banca tehnică pentru prima dată în noul mandat, a învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 3-0, selecţionata din Kosovo, în grupa C2 a Ligii Naţiunilor.

La Priştina, pe stadionul care poartă numele fostului jucător Fadil Vokrri, Mircea Lucescu a revenit cu o victorie pe banca naţionalei tricolore, după o pauză de 38 de ani.

