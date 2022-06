Dezastru în vestiarul tricolorilor după rușinea cu Muntenegru: ”E prima dată când văd echipa națională așa”

Mihai Stoichiță (68 de ani), director al Comisiei Tehnice din cadrul FRF, a comentat evoluția României în primul meci din Liga Națiunilor, 0-2 în Muntenegru, subliniind atmosfera apăsătoare pe care a găsit-o în vestiar.

„Ne-am prezentat așa cum ne-am prezentat. Dar așa e la fotbal, poți să o îndrepți de la un meci la celălalt. Nu vom mai fi la fel de vulnerabili. Am fost timorați, dar nu știu de ce. Am avut și ghinion. Din câte am înțeles, Cristea a călcat în gaura unui aspersor la accidentare.

În orice caz, Savicevic mi-a spus după meci: ”Să nu te superi, dar am jucat mai bine decât voi”. Cei pe care i-am întâlnit aseară au fost foarte motivați. Probabil nici ei nu se așteptau”, a declarat Stoichiță la sosirea în Bosnia pentru următorul meci, cel de marți.

„După meci m-am dus la jucători. Erau foarte triști, toți cu capul plecat, e prima dată când văd echipa națională așa. Le-am zis că orice lucru se poate repara în viață. Nu e prima, nici ultima dată când vor trăia astfel de momente”, a completat Stoichiță.

