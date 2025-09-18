Teribil! Scădere drastică pentru România, în clasamentul FIFA. Ne apropiem de cel mai slab nivel din istorie

Naționala României a scăzut drastic în clasamentul FIFA, ajungând până pe locul 51, aproape de minimul istoric. Ca o comparație, în 2024 eram pe locul 38, iar în 2019 pe locul 25.

Naționala României plătește dur după eșecul cu Canada și remiza cu Cipru. Naționala noastră a scăzut sub naționale precum Slovenia, Venezuela, Tunisia sau Slovacia.

Cel mai slab nivel din istoria naționalei României a fost locul 57, pe care l-am atins în 2012. Singurul avantaj al naționalei noastre este faptul că acest clasament va fi relevant abia la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2030, deci avem destul timp să urcăm în clasament. Ar fi relevant și pentru această ediție a Cupei Mondiale, însă acolo avem șanse minime de calificare.

Liderul clasamentului FIFA este Spania, care a reușit să urce peste Argentina în clasament. De altfel, campioana mondială a căzut pe trei, fiind depășită și de Franța. La capitolul surprize, Maroc e pe locul 11, Columbia pe 13, Elveția pe 17 iar Iran pe 21.

Clasamentul FIFA

1 (2). Spania 1.875,37 puncte

2 (3). Franţa 1.870,92

3 (1). Argentina 1.870,32

4 (4). Anglia 1.820,44

5 (6). Portugalia 1.779,55

6 (5). Brazilia 1.761,6

7 (7). Olanda 1.754,17

8 (8). Belgia 1.739,54

9 (10). Croaţia 1.714,2

10 (11). Italia 1.710,06

.....................................

22 (22). Austria 1.601,86

26 (28). Canada 1.558,04

51 (48). România 1.462,85

73 (72). Bosnia-Herţegovina 1.344,25

128 (128). Cipru 1.128,1

210 (210). San Marino 733,23

