Acuzații dure ale selecționerului Lituaniei, după cele două decizii VAR din meciul cu România: ”Sunteți puternici, puteți să vă rezolvați meciul fără ajutor”

România are maxim de puncte în Liga Națiunilor, după două meciuri, Echipa lui Mircea Lucescu a câștigat partidele cu Kosovo și Lituania, cu 3-0, respectiv 3-1 și este lider în Grupa 2.

Totuși, după meciul cu Lituania, au apărut anumite acuzații. În minutul 78, la 1-1, un gol al adversarei României a fost anulat de VAR, iar 10 minute mai târziu, România făcea 2-1 dintr-un penalty contestat.

Astfel, selecționerul Lituaniei, Edgaras Jankauskas, s-a plâns de arbitraj, spunând că România avea valoarea să câștige acest fără să fie avantajată de arbitraj. Nu i-a convenit nici starea gazonului.

"România e puternică, să îşi rezolve meciul pe teren, fără ajutorul cuiva. Terenul a fost mai slab decât jocul în sine. Nu consider că arbitrul a influenţat, ci doar că (n.r. România) are calitate fără a avea nevoie de ajutorul cuiva, teren, noroc. Am avut acest gol anulat, eu consider că a fost gol valabil.

Nu sunt oracol, dar Romania ar trebui sa câştige acest grupa", a continuat selecţionerul lituanian.

Ads