Edi Iordănescu, mesaj pentru jucătorii naționalei: „Putem învinge Cipru și Austria.”

Fostul selecţioner Edward Iordănescu a afirmat că naţionala României trebuie să învingă Cipru, pentru a lua cele 3 puncte, iar apoi poate obţine victoria cu Austria, la 12 octombrie, pe Arena Naţională, în faţa propriilor fani.

„Victorie cu Cipru este tot ce contează!! Acum 3 puncte, iar în octombrie cu 55.000 de români pe Naţional Arena, România poate cu siguranţă învinge Austria!! HAI ROMÂNIA”, a scris fostul selecţioner în social media.

România joacă în compania Ciprului, marţi seară, de la ora 21.45, în grupa H de calificare la Cupa Mondială.

La 12 octombrie, tricolorii vor evolua cu Austria, pe Arena Naţională.

