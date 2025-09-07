FRF, anunț dezamăgitor pentru suporteri, înainte de meciul cu Cipru

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 10:10
355 citiri
Jucătorii echipei naționale. Foto: Facebook / Echipa Natională de Fotbal a României

Federația Română de Fotbal anunță că nu va fi posibil pentru suporteri să interacționeze cu tricolorii la sosirea echipei naționale în Cipru pentru meciul cu ciprioții, din preliminariile Cupei Mondiale.

“Echipa națională a României va decola duminică spre Cipru, unde urmează să continue programul de pregătire înaintea următorului meci oficial.

Tricolorii vor ateriza la Larnaca, iar delegația se va deplasa direct către hotelul Lordos Beach, cu sosirea estimată în jurul orei 20:00.

Federația Română de Fotbal dorește să informeze suporterii români stabiliți în Cipru, dar și pe cei care vor face deplasarea pentru acest meci, că, din motive organizatorice, echipa va beneficia de un culoar special de tranzit la aeroport. Astfel, nu va fi posibilă interacțiunea cu jucătorii și staff-ul tehnic în momentul sosirii”, a precizat FRF pe site-ul oficial.

“Le mulțumim tuturor fanilor pentru susținerea constantă și pentru energia pe care o transmit tricolorilor, indiferent de distanță! Sprijinul vostru este o parte esențială din povestea echipei naționale”, menționează federația.

Naționala României va înfrunta reprezentativa Ciprului, marți, de la ora 21.45, pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale.

#echipa nationala, #cipru, #FRF , #nationala
