După Iași, naționala U21 va ajunge și la Cluj, și Arad. Cum îți poți cumpăra un bilet

Drumul naționalei de tineret către EURO 2027 continuă în luna octombrie cu partida de la Cluj-Napoca împotriva Ciprului. Până la meciul cu ciprioții, tricolorii își vor face încălzirea la Arad, împotriva Serbiei, una din gazdele turneului de peste doi ani.

Pe 10 octombrie, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad, naționala de tineret va juca o partidă de verificare împotriva Serbiei, țară care, alături de Albania, va găzdui turneul final de tineret de peste doi ani. Patru zile mai târziu, tricolorii se vor muta la Cluj-Napoca, unde vor întâlni reprezentativa Ciprului, în cel de-al treilea meci din preliminarii. Ambele partide sunt programate la ora 19:00.

Biletele pentru cele două meciuri vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de miercuri, 17 septembrie.

Ce este important de știut:

Plata biletelor se va face doar în urma creării și confirmării unui cont sau prin autentificarea într-un cont de pe canalele FRF deja existente (FRF.tv, aplicația Tricolorii).

Ai disponibilă și o funcție nouă prin care sistemul îți poate sugera, în mod automat, cele mai bune locuri dintr-un anumit sector.

În momentul realizării comenzii, trebuie introduse datele de identificare ale tuturor însoțitorilor, în cazul achiziționării mai multor bilete. Vei avea apoi la dispoziție 15 minute pentru a confirma și achita comanda.

Începând cu acest meci, biletele nu vor mai fi trimise pe e-mail, ci vor fi disponibile exclusiv în noua aplicație mobilă Bilete FRF, disponibilă în App Store (iOS) și Google Play (Android).

După ce vei descărca aplicația și după ce te vei autentifica cu contul cu care ai realizat comanda, biletele vor apărea automat în aplicație.

Din acel moment, poți păstra sau transfera biletele către însoțitori introducând adresele lor de e-mail. Ulterior, aceștia pot accesa biletele tot prin intermediul aplicației Bilete FRF, creând sau accesând contul creat cu adresele lor de e-mail folosite în momentul transferului.

Accesul în stadion se va realiza exclusiv prin intermediul aplicației Bilete FRF, prin scanarea unui cod QR care va fi activ cu 5 ore înainte de startul meciului. Odată scanat, biletul respectiv nu va putea fi folosit de o altă persoană.

Un singur telefon poate fi folosit pentru accesul mai multor persoane, în urma scanării mai multor coduri QR din același cont.

Discount până în 24 de ani

Prețul biletelor, la tribune, este între 20 și 30 RON. În funcție de cererea de bilete, vor fi deschise și peluzele, unde prețul este de 20 RON.

Atât copiii cu vârsta sub 15 ani, cât și tinerii între 15 și 24 de ani, vor beneficia de un preț preferențial de 10 RON în momentul achiziționării biletelor.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, iar în momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON.

