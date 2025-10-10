Update Politic: Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „În România se pot face reforme reale. Urmează o reorganizare așteptată de 20 de ani”

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 19:14
92 citiri
Reacția FRF, după ce Mircea Lucescu a amenințat cu demisia: „Am fost la el”
Mircea Lucescu. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

Mircea Lucescu a amenințat, la finalul meciului, că poate demisiona de la echipa națională la finalul meciului cu Austria. El a spus chiar că a luat în calcul să plece după ce România a făcut egal cu Cipru.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a vorbit despre declarațiile lui Lucescu, spunând că Federația nu a luat în calcul, până acum, despărțirea de Lucescu.

„Eu știu că nu pleacă nimeni. Mai scoate și nea Mircea câte una de asta, dar nu e genul de om care să plece de la echipa națională. (n.r. din punctul de vedere al oficialilor FRF, nu există acest subiect) Nici n-a existat.

Nimeni n-a pomenit la Federație vreodată de demitere în legătură cu Mircea Lucescu. (n.r. îl simți iritat și tensionat?) Nu, aseară am fost la el înainte, dar și după meci, era extrem de calm și încrezător”, a afirmat directorul tehnic al FRF Fanatik.

Ce a declarat Mircea Lucescu

„Am vrut să-mi dau demisia după Cipru. Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul meu meci. Cipru e o echipă foarte bună, nu a fost întâmplător. Am fost atât de supărat încât mi-a venit să am demisia... Nu știu ce va fi la baraj, eu am făcut o promisiune, vom vedea ce va fi”, a spus Lucescu, după meciul cu Moldova.

