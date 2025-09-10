Fotbalistul Generației de Aur n-a mai rezistat: "Arătăm în ultimul hal! Să-și dea demisia toți dacă au demnitate"

Naționala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marți seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au făcut un nou pas greșit în cursa pentru Cupa Mondială de anul viitor, fiind egalați după ce au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Denis Drăguș (2, 18). Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76) au marcat pentru gazde, care au dominat jocul și au presat continuu.

Fanii au strigat: "Demisia!, Demisia!".

”Suntem gata, ce să mai facem? Suntem vai de mama noastră. Uitați-vă, copilul ăsta (n.r. Vlad Dragomir) joacă în Champions League și nu a fost convocat. Joacă în Cipru în UCL și pe el nu l-a convocat. L-ați văzut cu Steaua Roșie Belgrad și cu Dinamo Kiev?

Păi îl compari pe ăsta cu Dennis Man? Ăla nu poate să alerge, voi l-ați văzut? Dacă au demnitate și onoare, toți demisia acum. Toți! Toți să plece dacă au demnitate. Au adus echipa națională într-un hal fără de hal”, a declarat Florin Prunea.

România va juca următorul meci pe 12 octombrie, acasă, cu Austria.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Ads