Fotbalistul echipei naționale, desființat în direct: "Nu are ce să caute, vine cu coafurile alea..."

Deși are 46 de selecții la echipa națională, atacantul și-a atras multe critici și acum pare că a ieșit din vederile selecționerului.

George Pușcaș (28 de ani) nu a mai fost convocat de Mircea Lucescu pentru partidele cu Kosovo și Cipru din Liga Națiunilor.

Mihai Stoica, directorul FCSB, a aplaudat decizia selecționerului de a nu mai apela la serviciile atacantului de la Bodrum.

„Puşcaş, pentru mine, nu are ce să caute la echipa naţională. Este o opinie. Bine a fost că n-a mai fost. Nu numai pentru că are foarte multe chestii care îi lipsesc. Câteodată se mai întâmplă să îţi cade mingea în cap şi să iasă un rezultat formidabil pentru echipă. Când văd un jucător care are foarte multe lacune, cum este Puşcaş, că vine cu coafurile alea...

Acum am văzut că are o coadă de mă şi sperie. Coafuri de genul ăsta ar trebui să aibă fotbalişti care au spus prea multe în fotbal, nu ăştia care n-au spus nimic”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport 1.

Ads