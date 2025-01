„M-a deranjat asta”. Fotbalistul dat afară de Mircea Lucescu de la echipa națională dă cărțile pe față: „Aș minți”

Anul 2024 a fost unul modest pentru George Pușcaș, dacă ar fi să ne referim strict la ehipa națională. Titular mulți ani la rând, atacantul a intrat pe banca de rezerve la EURO 2024, iar în Liga Națiunilor a ajuns chiar să nu fie convocat.

În septembrie, după primul meci din competiție, cu Cipru, a urmat meciul cu Lituania. Mircea Lucescu a decis să îl scoată din lot pe Pușcaș, iar acesta a cerut să fie lăsat să plece la echipa de club, pentru a se pregăti, cerere refuzată de selecționer.

Ulterior, s-a scris despre existența unui conflict între cei doi, conflict negat de Pușcaș. Mai mult, el a fost convocat la acțiunea din octombrie, dar lăsat acasă la cea din noiembrie. Într-un interviu, Pușcaș a vorbit despre acel conflict, despre care spune că este inexistent.

„Sunt multe lucruri neadevărate scrise despre mine, dar n-am ieșit la înaintare cu vreun răspuns pentru că nu merita. Primeam jigniri personale, nu sportive. Cine știe cum sunt ca persoană și în fotbal, știe ce vreau să fac zi de zi. Știe exact ce produc, cum arăt și cum mă comport, ca să fiu sută la sută pentru fotbal. N-am deranjat pe nimeni și vă pot confirma asta toți antrenorii cu care am lucrat. Știu cum sunt zi de zi la un club de fotbal. Ce s-a spus a fost, deci, neadevărat. Aflând că nu sunt în lot pentru deplasarea din Lituania, cei de la Bodrum m-au sunat în secunda doi să vadă ce s-a întâmplat, dacă m-am accidentat. Le-am spus că e totul OK și că am primit această decizie neașteptată (n.r. de a nu fi în lot). Pentru că jucam devreme în săptămâna aceea, mi-au cerut să revin cât mai repede pentru a avea mai multe antrenamente tactică.

Mi s-a părut o idee bună. De ce să nu mă întorc la echipa de club? Nefiind în lot, nu mai puteam să ajut echipa națională. Am zis să mă întorc la club și să arăt acolo mai mult, iar la următoarea convocare să demonstrez că sunt pregătit. Așa s-a întâmplat, dar n-a fost niciun conflict cu domnul selecționer. Pur și simplu i-am zis ce mi-a transmis clubul. El mi-a spus într-un mod respectuos că ar fi bine să rămân să văd meciul. Am spus “perfect” și m-am întors la echipa de club după meciul din Lituania. N-a fost niciun conflict.

E ceva profesional. Nu doar la noi se întâmplă. Dacă nu faci parte din lot și e ultimul meci, e și normal să poți să mergi să ajuți echipa de club. Mai ales că aveam meci în săptămâna aceea. Aș vrea să cred că n-a fost niciun gând rău, personal. Am avut o cerere, mi s-a comunicat respectuos că ar trebui să rămân la meci și asta a fost.

Aș minți dacă aș spune că nu m-a durut. Știu ce pot să dau pentru echipa națională. Dacă sunt pus în cele mai bune condiții, aș fi foarte benefic și util pentru ce se întâmplă acolo. Dacă nu m-ar deranja, înseamnă că nu mi-ar păsa. Ceea ce e fals. Țin la echipa națională. M-a deranjat și faptul că nu am fost inclus în lot (n.r. la meciurile cu Lituania). Noi, jucătorii, ar trebui să fim supărați când nu suntem în teren, pentru că asta ne este meseria. Dar, în același timp, eu n-am creat nicio problemă. M-am întors la echipa de club, pentru că știu că pot să fac mai mult. Încerc să arăt cât mai mult, că pot să fiu util și un om pe care te poți baza în teren”, a spus Pușcaș, pentru Golazo.

