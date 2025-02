De ziua lui, Hagi a vorbit despre șansele naționalei de a prinde un nou mondial: „Nu ne va fi ușor fără Radu Drăgușin”

Gheorghe Hagi a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Radu Drăguşin, care s-a accidentat recent, este un jucător mare şi că fără el echipei naţionale nu îi va fi uşor în campania de calificare la Cupa Mondială.

“Am pierdut un jucător mare şi nu ne va fi uşor Radu Drăguşin. Sperăm să se facă bine cât mai repede. Sperăm ca nea Mircea (Lucescu) să aibă de unde să aleagă, să fie sănătoşi jucătorii şi să ne calificăm. Ar fi foarte foarte frumos să mergem din nou în America”, a spus Hagi.

El a vorbit şi despre momentul în care a fost dorit de FRF în funcţia de selecţioner.

“Şi prima oară şi a doua oară mulţumesc conducerii FRF că a crezut în mine. Mi-a fost nu greu, foarte greu să refuz. Voiam să mă duc şi îmi doresc, dar ce fac cu acţionariatul? Nu puteam să fac şi una şi alta. Îmi doream, dar am văzut că nu e bine să fac lucrul ăsta pentru că echipa naţională are nevoie de linişte şi unitate. Iar dacă ajungeam ca acţionar majoritar la Farul nu cred că lucrurile erau de natura aceasta am zis că n-am cum. Nu e compatibil. Punct”.

