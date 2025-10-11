„Cu Bîrligea, zero, n-ai nicio șansă”. Atacantul FCSB-ului, făcut praf înainte de meciul cu Austria

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 18:48
Daniel Bîrligea FOTO Captura TV Digisport

România luptă pentru ultimele șanse de calificare la Campionatul Mondial. Elevii lui Mircea Lucescu se pregătesc de disputa cu Austria. O victorie este absolut necesară pentru a mai spera la calificare.

Înainte de acest meci, Gică Craioveanu a alcătuit echipa cu are ar vrea el ca Mircea Lucescu să atace acest meci. El spune că nu trebuie folosit Bîrligea deoarece nu este util pentru echipă.

”Vreau să am echipă ofensivă, care să aibă posesie, să ducă jocul în terenul advers. Dacă joci cu mingi lungi cu Austria, cu Bîrligea, zero, n-ai nicio șansă. Joc cu o echipă de posesie, o echipă ofensivă, joc cu pressing sus.

Louis Munteanu e mult mai util, e jucător de combinație și are gol. Golul se plătește în fotbalul modern. Mizez pe un lucru: ne poate ajuta Alaba. N-are meciuri în picioare și poate fi un atu important pentru noi”, și-a explicat Gică Craioveanu alegerile, la Digi Sport.

Echipa făcută de Gică Craioveanu: Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - Hagi, Screciu, Tănase - Moruțan, Munteanu, Baiaram

