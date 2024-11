Gică Hagi explică de ce e Ianis unic la echipa națională: "Doar el a reușit asta"

Gică Hagi a avut un discurs de susținere pentru fiul său Ianis, după perioada tulbure petrecută de băiatul său la Glasgow Rangers.

Gică Hagi consideră că fiul său a demonstrat de fiecare dată că are calități de fotbalist și a menționat faptul că este singurul jucător din lotul naționalei care a câștigat campionatul în străinătate, fiind totodată declarat cel mai bun tânăr jucător.

Ianis are nevoie doar de minute de joc și el va răsplăti încrederea oricărui antrenor, mai crede managerul Farului.

„Ianis e pe drumul lui, cu bune, cu rele. A arătat că știe să lupte și în momente mai puțin bune. Este un luptător, iubește această meserie și sper să joace cât mai mult și la echipa de club, să își găsească momentul, locul și antrenorul, clubul care îl iubește și care să îi dea să joace. Din punctul meu de vedere este un jucător foarte valoros, care a demonstrat și în România, și afară că este foarte bun. Este o chestiune doar de alegere și de moment.

Toți care am jucat fotbal am trecut prin momente grele. Important este să faci față, iar el a demonstrat la ultimul meci acasă că este foarte bun, chiar dacă a jucat mai puțin la echipa de club. Chiar dacă a avut acea situație, a demonstrat că are valoare. Când i s-a dat oportunitatea, a livrat.

Ca să demonstrezi, trebuie să joci, iar el este conștient de acest lucru. Nu că a zis nea Mircea! Mamă, ce noutate! S-a vorbit atât de mult. În primul rând, el își dorește să joace mai mult și v-a spus-o. S-a născut să joace fotbal, nu să stea!

Îi place presiunea, cu cât mai mare cu atât mai bine pentru el, pentru că o duce. Totdeauna când i s-a dat ocazia să joace, a făcut-o foarte bine și a demonstrat cu vârf și îndesat. A crescut așa, poartă un nume mare și trebuie să fie mândru de el. A făcut față un meci întreg și a fost printre primii jucător la număr de atingeri ale mingii în meci. A fost prezent la toate acțiunile de atac ale echipei din primul până în ultimul minut.

A jucat și a făcut față la ritmul și la intensitate unui joc la nivel de echipă națională. Sunt mândru de el! Cred că a convins 90 la sută dintre cei din România, pentru că am văzut cum s-a comportat stadionul, de fiecare dată când l-a văzut. Răspunsul cel mai bun sunt suporterii, care îl iubesc. A jucat totdeauna foarte bine pentru România, și la Campionatul European, chiar dacă nu a avut minute.

Un jucător care nu prea joacă la echipa de club, să o facă de maniera sa, arată că este dedicat fotbalului 24 din 24, este profesionist și știe fotbal. Pune-l unde trebuie, dă-i unde trebuie, că el o să-ți dea. Eu nu am niciun dubiu. V-am arătat la 16-17 ani, când l-am făcut căpitan pentru că merita.

Știu ce capacitate are. Prima oară este mentalul, iar fotbalistic este de nivel foarte mare. Poate eram subiectiv în prima și a doua zi, nu acum, după 10 ani. Și să nu uitați de acea accidentare! Până atunci, era cel mai bun tânăr la Glasgow când a câștigat campionatul.

Cred că este singurul jucător din naționala României care a câștigat campionatul afară și a ieșit cel mai bun jucător. Păi mai sunt întrebări? Dacă avea 21 de ani, la 24 nu mai poate să fie? Doar dacă se strică ceva în afara terenului. Dar în afara terenului este cel mai bun, pentru că este dedicat”, a explicat Gică Hagi.

