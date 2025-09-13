Părere tranșantă despre eventuala numire a lui Hagi: "Regele" trebuie ținut departe de națională!

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 11:29
517 citiri
Părere tranșantă despre eventuala numire a lui Hagi: "Regele" trebuie ținut departe de națională!
Gică Hagi, fost antrenor Farul FOTO facebook Farul

Fostul atacant al echipei FCSB, Raul Rusescu, e de părere că Hagi nu poate fi numit selecționer al echipei naționale în locul lui Mircea Lucescu.

Raul Rusescu crede că Hagi are două probleme: 1. Este în continuare acționar majoritar la Farul, 2. Ianis este jucător activ.

Rusescu susține că Hagi nu poate fi numit la echipa națională atâta timp cât fiul său este în activitate, întrucât ar fi mereu acuzat de subiectivitate.

”La momentul ăsta mi-e greu să dau un răspuns, pentru că nu știm când se va încheia mandatul lui Mircea Lucescu. El a spus că pleacă în momentul în care echipa națională nu se califică. Cred că Gică Hagi ar merita încă o șansă la echipa națională, doar că va trebui să rezolve ceva: faptul că e acționar majoritar al Farului.

Eu n-aș avea o problemă ca el să fie și antrenor, și patron de club, dar vor exista discuții. Imaginează-ți ce discuții vor fi! Va trebui să-și asume și el lucrul ăsta.

Cred că Gheorghe Hagi n-ar trebui să fie selecționer atât timp cât Ianis e încă jucător în activitate. Peste 10 ani poate să preia echipa națională, nu contează vârsta.

Oricum sunt discuții referitoare la Ianis și la faptul că, deși a fost la echipa a doua a lui Rangers și nu s-a impus pe nicăieri, tot a prins echipa națională. Gândește-te ce discuții s-ar naște în momentul în care Gheorghe Hagi ar deveni selecționer și îl va convoca pe Ianis Hagi.

Mi-aș dori să-l văd pe Gică Hagi din nou la echipa națională, dar va trebui să-și asume aceste lucruri. În continuare, așa cum am zis, are prea multe lucruri de rezolvat în afara fotbalului. E patron de club și fiul lui e un jucător în angrenajul echipei naționale. Sunt prea multe aspecte care vor da naștere unor discuții fără legătură cu progresul echipei naționale”, a concluzionat Raul Rusescu pentru GSP.ro.

S-a găsit deja înlocuitorul pentru Mircea Lucescu: "Simt că el va fi și asta cât de curând"
S-a găsit deja înlocuitorul pentru Mircea Lucescu: "Simt că el va fi și asta cât de curând"
Naționala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marți seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026....
Alexandru Chipciu, șocat de ce a auzit în legătură cu Mircea Lucescu: "Doamne ferește! Suntem în 2025"
Alexandru Chipciu, șocat de ce a auzit în legătură cu Mircea Lucescu: "Doamne ferește! Suntem în 2025"
La finalul partidei dintre Universitatea Cluj și Rapid, scor 0-0, Alexandru Chipciu a avut un nou discurs dur. Căpitanul Universității Cluj a vorbit mai mult despre partidele echipei...
#echipa nationala, #Gheorghe Hagi, #mircea lucescu, #selectioner, #Raul Rusescu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Telenovela" divortului lui Ilie Nastase s-a incheiat. Ioana a decis sa faca marele anunt

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Părere tranșantă despre eventuala numire a lui Hagi: "Regele" trebuie ținut departe de națională!
  2. Alexandru Chipciu, șocat de ce a auzit în legătură cu Mircea Lucescu: "Doamne ferește! Suntem în 2025"
  3. Au scăpat de Ten Hag și le merge bine! Victorie mare pentru Leverkusen, la debutul lui Hjulmand
  4. Legendarul Edgar Davids, victimă a unui furt spectaculos comis de fosta sa iubită. Cum și-a dat seama că e înșelat
  5. Mesaj clar pentru Dan Șucu din partea antrenorului de la Rapid: "Am mai spus-o și o repet"
  6. Gheorghe Hagi, înapoi pe teren. Când și unde va avea loc meciul
  7. Victorie fulger pentru jucătoarea de tenis din România! Azi va lupta cu trofeul pe masă
  8. A început Campionatul Mondial de atletism: cum s-a descurcat primul român intrat în concurs
  9. Meciuri senzaționale la Europeanul de baschet: ce echipe vor lupta pentru trofeu în marea finală
  10. Scandal mare după U Cluj! - Rapid Giuleștenii atacă arbitrul, federația și adversarii: "Sabău o să ne spună cum a inventat apa"