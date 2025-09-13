Părere tranșantă despre eventuala numire a lui Hagi: "Regele" trebuie ținut departe de națională!

Fostul atacant al echipei FCSB, Raul Rusescu, e de părere că Hagi nu poate fi numit selecționer al echipei naționale în locul lui Mircea Lucescu.

Raul Rusescu crede că Hagi are două probleme: 1. Este în continuare acționar majoritar la Farul, 2. Ianis este jucător activ.

Rusescu susține că Hagi nu poate fi numit la echipa națională atâta timp cât fiul său este în activitate, întrucât ar fi mereu acuzat de subiectivitate.

”La momentul ăsta mi-e greu să dau un răspuns, pentru că nu știm când se va încheia mandatul lui Mircea Lucescu. El a spus că pleacă în momentul în care echipa națională nu se califică. Cred că Gică Hagi ar merita încă o șansă la echipa națională, doar că va trebui să rezolve ceva: faptul că e acționar majoritar al Farului.

Eu n-aș avea o problemă ca el să fie și antrenor, și patron de club, dar vor exista discuții. Imaginează-ți ce discuții vor fi! Va trebui să-și asume și el lucrul ăsta.

Cred că Gheorghe Hagi n-ar trebui să fie selecționer atât timp cât Ianis e încă jucător în activitate. Peste 10 ani poate să preia echipa națională, nu contează vârsta.

Oricum sunt discuții referitoare la Ianis și la faptul că, deși a fost la echipa a doua a lui Rangers și nu s-a impus pe nicăieri, tot a prins echipa națională. Gândește-te ce discuții s-ar naște în momentul în care Gheorghe Hagi ar deveni selecționer și îl va convoca pe Ianis Hagi.

Mi-aș dori să-l văd pe Gică Hagi din nou la echipa națională, dar va trebui să-și asume aceste lucruri. În continuare, așa cum am zis, are prea multe lucruri de rezolvat în afara fotbalului. E patron de club și fiul lui e un jucător în angrenajul echipei naționale. Sunt prea multe aspecte care vor da naștere unor discuții fără legătură cu progresul echipei naționale”, a concluzionat Raul Rusescu pentru GSP.ro.

Ads