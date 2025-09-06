Discurs dur după ce naționala a fost umilită: „De foarte mult timp nu am văzut echipa națională să fie dominată astfel”

Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 08:50
269 citiri
Fostul internațional Gheorghe Popescu a declarat, vineri seară, după meciul tricolorilor cu Canada, scor 0-3, că de mult timp nu a mai văzut prima reprezentativă dominată astfel.
“Cred că de foarte mult timp nu am văzut echipa națională să fie dominată astfel. Victorie meritată a Canadei. Ce m-a surprins neplăcut a fost maniera cum am abordat acest meci. Era important să jucăm aceeași partitură pe care o vom juca în Cipru.
Dacă în meciurile amicale nu încercăm de ce le mai facem? Lecția pe care ne-a predat-o Canada în seara aceasta este greu de uitat”, a spus Popescu la Antena 1.
Echipa națională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naționale a Canadei. Portarul Horațiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeților.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Meci amical România Canada 2025
Fostul internațional Gheorghe Popescu a declarat, vineri seară, după meciul tricolorilor cu Canada, scor 0-3, că de mult timp nu a mai văzut prima reprezentativă dominată astfel.
“Cred...
Nicolae Stanciu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că rezultatul este unul ruşinos. El le-a prezentat scuze suporterilor.
“E ruşinos. Îmi cer...
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că este mulţumit de jocul echipei, dacă nu se iau în calcul cele trei goluri...
Echipa națională a României cedat cu 3-0 în duelul cu naționala Canadei, una dintre gazdele Campionatului Mondial 2026. Urmează duelul cu Cipru, decisiv în preliminariile turneului final din...
România va începe, în câteva minute, duelul cu Canada, amical. Nord-americanii sunt una dintre națiunile care vor găzdui Campionatul Mondial din 2026.
Inițial, Mircea Lucescu ar fi vrut...
Echipa națională a României se pregătește de un amical de lux cu Canada, gazda Campionatului Mondial din 2026, alături de SUA și Mexic, turneu la care România visează să se califice....
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că ar fi preferat ca naţionala să nu dispute meciul amical cu Canada, pentru a rămâne concentrată la partida cu...
Vineri, începând cu ora 21:00, pe stadionul Arena Națională, va avea loc partida amicală de fotbal dintre echipele reprezentative ale României și Canadei.
Pentru desfășurarea în...
Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații, Mira, va intona imnul național înainte de meciul primei reprezentative cu Canada, care se va disputa vineri, pe Arena Națională....