Discurs dur după ce naționala a fost umilită: „De foarte mult timp nu am văzut echipa națională să fie dominată astfel”

Fostul internațional Gheorghe Popescu a declarat, vineri seară, după meciul tricolorilor cu Canada, scor 0-3, că de mult timp nu a mai văzut prima reprezentativă dominată astfel.

“Cred că de foarte mult timp nu am văzut echipa națională să fie dominată astfel. Victorie meritată a Canadei. Ce m-a surprins neplăcut a fost maniera cum am abordat acest meci. Era important să jucăm aceeași partitură pe care o vom juca în Cipru.

Dacă în meciurile amicale nu încercăm de ce le mai facem? Lecția pe care ne-a predat-o Canada în seara aceasta este greu de uitat”, a spus Popescu la Antena 1.

Echipa națională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naționale a Canadei. Portarul Horațiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeților.

Ads