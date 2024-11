„Ajungem la Cupa Mondială şi scriem istorie”. Anunțul lui Ianis Hagi, după seria perfectă a naționalei din Liga Națiunilor

Ianis Hagi, atacantul echipei naţionale a României, crede că tricolorii au potenţial să ajungă la Mondialul din Statele Unite.

„Cred că era important să fim echilibraţi chiar dacă suntem vreo patru-cinci jucători care ne-am aşteptat rândul toamna asta. Cred că am reuşit asta şi se vede şi după scor. Suntem fericiţi, eu personal sunt mulţumit că am jucat 90 de minute, asta dovedeşte cât am tras de mine să fiu pregătit fizic.

Ne doream progres după Euro şi simţim că de la acţiune la acţiune am progresat ca echipă. Eu cred că suntem capabili să ajungem la nivelul care să ne permită să ducem România la Mondiale, din nou.

Pentru mine tot ce contează este să fiu sănătos şi să joc fotbal. Seara trebuie să merg la culcare şi să ştiu că am dat tot ce am putut, că m-am antrenat cât am putut. Trag de mine şi nu cred că pot să mă împing mai mult decât o fac la ora actuală.

Este logic să se scrie că voi pleca de la Rangers, când este vorba de un jucător care nu joacă, dar gândul meu este să fiu la capacitate maximă pentru Rangers, concentrarea mea este pe Rangers, să-i ajut, i-am ajutat şi în trecut, am câştigat trofee cu ei.

Îmi doresc pentru mine şi pentru grupul care este aici să ajungem la Mondiale. Am muncit mult şi ne dorim să ajungem la Cupa Mondială şi să scriem istorie din nou. Noi suntem prezenţi şi dispuşi să facem orice pentru selecţioner, pentru că ştim că e greu să ajungi la Mondial”, a declarat Ianis Hagi.

Reprezentativa României a învins Cipru, scor 4-1 (2-0), luni seară, pe Arena Naţională, şi este lider în grupa C2 din Liga Naţiunilor. România are 15 puncte, dar aşteaptă decizia UEFA referitoare la meciul abandonat cu Kosovo.

În urma acestui rezultat, România şi-a asigurat promovarea în grupa B valorică.

