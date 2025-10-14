Căpitanul echipei naționale, desființat: "Ianis e zero barat, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată"

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 08:15
Ianis Hagi (nr 10) FOTO FRF.ro

Ianis Hagi a dat gol cu Republica Moldova și pasă de gol în victoria cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Chiar dacă a avut un aport substanțial la victoriile României și a fost desemnat căpitan al echipei naționale, evoluțiile lui Ianis Hagi nu l-au impresionat pe Radu Banciu.

Ianis Hagi a fost criticat de Radu Banciu pentru că a ajuns să evolueze la o echipă de club precum Alanyaspor.

"Dacă pierdem în Bosnia, șansele de calificare se subțiază teribil, deci va fi complicat.

La Ianis Hagi se vede în primul rând la ce echipă joacă, asta vă spuneam. Asta dă în primul rând, fără niciun fel de subiectivism, valoarea fotbalistului.

Nu poți să joci la Alanyaspor și să fii vedeta mondială, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în fotbal.

Aici nu mai merge că analizezi dintr-o perspectivă care îi este favorabilă sau ai ceva de împărțit cu ăla. Bă, joci la Alanyaspor, de atâta ești. E limpede că dacă erai megafotbalist nu jucai acolo.

Cum mă exprima zilele trecute, prindeai măcar un Club Brugge. Sigur o echipă solidă, dar nu un mastodont al fotbalului, n-am zis să joci la Bayern.

Dacă joci acolo, e clar că ești zero, zero barat absolut. Mai jos de atât nici nu se poate. Poate dacă te duceai într-un campionat african. Dar în Europa, în orice caz, sub Alanyaspor nu există, nu ai unde să joci. Mai rău decât atât nu se poate. Dacă jucai la Hermannstadt erai peste Alnayaspor", a spus Radu Banciu ]n cadrul emisiunii pe car eo prezint[ la IAmSport.

Mircea Lucescu a lăudat prestația portarului Ionuț Radu după victoria României cu 1-0 împotriva Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Selecționerul a declarat, la conferința...
Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă: "E meritul meu, e victoria mea!"
Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă: "E meritul meu, e victoria mea!"
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
