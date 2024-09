Ianis Hagi: ”Sunt la Rangers, iubesc clubul”. Mesaj clar pentru Philippe Clement, după meciul cu Lituania

Jucătorul Ianis Hagi a declarat, luni seară, că este foarte fericit că România a obţinut două victorii în Liga Naţiunilor, cu Kosovo şi Lituania. El a vorbit şi despre situaţia sa de la Glasgow Rangers.

„Am întâlnit un adversar care a jucat foarte bine. Dar a fost bine că am căştigat şi am încheiat această acţiune cu două victorii. Ştiam sigur că va da penalti. M-a atins, am căzut, mă bucur că a dat penalti. Mă simt fericit, când joc fotbal sunt fericit. Mai ales când joc pentru echipa naţională. Sunt la Rangers, mai am contract acolo, am dat două mesaje, iubesc clubul şi sunt gata să mă lupt pentru fani şi pentru tot ce înseamnă acest club pentru fotbalul european. Sunt pregătit să lupt, toţi mă ştiu, ştiu cine sunt, mă lupt. Iubesc provocările, îmbrăţişez această provocare”, a declarat Ianis Hagi la Prima TV.

Echipa naţională a României a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-1, echipa naţională a Lituaniei, în cadrul grupei C2 din Divizia C a Ligii Naţiunilor.

A fost primul meci al selecţionerului Mircea Lucescu pe teren propriu de la revenirea la cârma tricolorilor.

Pentru România au marcat Valentin Mihăilă, Răzvan Marin şi Alexandru Mitriţă, iar pentru Lituania a înscris Kucys.

