"Suntem fericiți, dar și realiști". Căpitanul naționalei, apel la calm după victoria cu Austria

Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este un singur pas către Cupa Mondială.

"Înseamnă încredere această victorie, înseamnă să credeţi în noi. Fotbalul nu e matematică, sunt şi momente mai puţin bune în care trebuie să suferi împreună şi să lupţi împreună.

Am spus că putem câştiga acasă, am fost mai buni decât ei, am avut ocaziile mai mari, suntem fericiţi, dar suntem şi realişti. E un singur pas, din păcate nu mai suntem la mâna noastră, trebuie să câştigăm următoarele două meciuri.

Când e Ghiţă în teren, centrările mele, încă de la 12-13 ani, îl găsesc pe el în careu. Nu e o coincidenţă. Nici nu mai ştiu câte pase de gol i-am dat lui Ghiţă încă de la 12-13 ani”, a spus Hagi, potrivit primasport.ro.

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM.

Ads