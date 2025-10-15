"Groaznic centrează! Trebuie pus la punct". Lucescu nu l-a iertat pe jucătorul pe care l-a debutat la națională

Fundașul stânga Kevin Ciubotariu a debutat la echipa națională în meciul cu Republica Moldova, amical. Fotbalistul de 21 de ani de la Hermannstadt nu a mai jucat și cu Austria, însă rămâne una dintre surprizele plăcute ale lui Lucescu din această dublă.

Selecționerul a vorbit despre calitățile acestuia. Spune despre el că este un fotbalist cu calități foarte bune, însă are o mare problemă la capitolul centrărilor.

"Kevin Ciubotaru are niște calități senzaționale: viteză foarte bună, personalitate. Știu foarte bine că centrează groaznic, dar asta se poate îndrepta cu timpul. Am vorbit cu Marius Măldărășanu să-l pună la punct. Va putea fi un jucător de mare perspectivă pentru echipa națională.

E mai puțin util pentru jocul defensive pentru moment, dar eu am nevoie de jucători care sunt foarte utili în jocul ofensiv pentru că pe faza defensivă mai pot învăța. Pe faza de atac, nu. El are viteză, agresivitate și fizic foarte bun", a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.

Ciubotaru era un jucător necunoscut în fotbalul românesc până în această toamnă. Dintr-un jucător pe care Hermannstadt l-a împrumutat constant în ligile inferioare, profitând de regua U21, el a devenit titular incontestabil în Liga 1.

